كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط للعراق 2022

نتائج الثالث المتوسط العراق 2022 هذا ما يتم البحث عنه من خلال محركات البحث جوجل، وذلك بعد الإعلان عن اقتراب النتيجة من قبل وزارة التعليم العراقية، وذلك بعد تمام الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد درجات الطلاب وإعداد الكشوف للطلاب الحاصلين على النجاح وأسمائهم، وقد تم الإعلان رسميا في بعض المحافظات المشهورة بأنه سوف يتم إعلان النتائج فيها بشكل مبدئي، وذلك لأهمية تلك المحافظات ثم يليها باقي المحافظات، والآن سوف نتعرف معكم على الطريقة الآمنة للحصول على النتيجة من خلال مقالنا اليوم.

نتائج الثالث المتوسط للعراق

تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التعليم العراقي.

ثم إنشاء حساب شخصي خاص بالطالب.

يتم كتابة البيانات الشخصية للطالب من خلال حسابه الشخصي.

بعد الإعلان عن نتيجة الصف الثالث يتم دخول الطالب بحسابه الشخصي على الصفحة الرسمية للنتائج.

ثم يقوم الطالب باختيار صفحة الحصول على نتيجة الصف الثالث المتوسط للعراق.

الاستعلام عن نتيجة الثالث متوسط العراق 2022

يتم تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية، ثم يتم كتابة بيانات الطالب والتأكد من أنها صحيحة.

يتم اختيار الطالب المحافظة التابع لها واسم المدرسة المقيد بها.

بعد ذلك يتم الضغط على زر بحث عن نتيجة الصف الثالث المتوسط.

سوف يتم استخراج النتيجة في أقل من دقيقة وتحتوي على جميع درجات الطالب والتقديرات، والتي تم حصوله عليها في المواد الدراسية التي أدى امتحانها.

نتائج الثالث المتوسط في بعض المحافظات

يوجد بعض المحافظات التي يتم الإعلان عن النتائج بها أولا، ثم بعد ذلك يتم الاعلان عن النتيجة في باقي المحافظات، وهذه المحافظات يتم الإعلان عن النتائج بها بشكل رسمي قبل المحافظات الأخري وقم تم رصد هذه المحافظات، وهم كالآتي: