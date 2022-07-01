أبو الغيط يستقبل نوابا لبنانيين من الجبهة السيادية

جدة - نرمين السيد - استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، عددا من النواب اللبنانيين فى التكتل المسمى بـ"الجبهة السيادية من أجل لبنان"، وذلك بمقر إقامته فى بيروت التى وصل إليها ظهر اليوم للمشاركة فى الاجتماع الوزارى التشاورى العربى الذى يعقد بالعاصمة اللبنانية غدا السبت.





وقال جمال رشدى المتحدث باسم الأمين العام، إن اللقاء مع النواب اللبنانيين يهدف إلى وضع الجامعة العربية فى صورة التطورات الجارية فى لبنان فى المرحلة الحالية، وفى أعقاب الانتخابات التى جرت فى مايو الماضى، والسعى إلى تأليف حكومة جديدة. وأضاف رشدى، أن أبو الغيط استمع باهتمام إلى قراءة النواب اللبنانيين للأوضاع فى البلاد، وشدد على أن سيادة لبنان معنى مهم يتعين التمسك به، مضيفا أن الجامعة العربية حريصة على مواكبة لبنان فى كافة المحطات المهمة التى يمر بها، وأن الأولوية اليوم تنصب على كيفية معالجة الأزمة الاقتصادية وتخفيف الأعباء التى يواجهها المواطنون وكذلك الاستحقاقات الوشيكة وفى مقدمتها انتخاب رئيس جديد للجمهورية. شارك فى وفد الجبهة السيادية النائب أشرف ريفى والنائب كميل شمعون والوزير السابق ريشار قومجيان رئيس جهاز العلاقات الخارجية بحزب القوات اللبنانية والمحامى ايلى محفوض عضو الجبهة السيادية من اجل لبنان. جدير بالذكر أن أبو الغيط يشارك غدا فى الاجتماع الوزارى التشاورى الذى تستضيفه العاصمة اللبنانية، والذى يعد مناسبة دورية لتبادل الرأى، وتعزيز التنسيق بين وزراء الخارجية العرب.

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