«ميقاتى» يبحث مع سفيرة فرنسا العلاقات الثنائية بين البلدين

جدة - نرمين السيد - بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى، مع سفيرة فرنسا بلبنان آن جرى، العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك خلال لقائهما اليوم بالسراى الكبير مقر الحكومة اللبنانية ببيروت.





على صعيد متصل، اجتمع ميقاتى مع وزير السياحة وليد نصار الذى قال بعد الزيارة إنه أطلع رئيس الوزراء على عمل الوزارة وما تقوم به من إجراءات ولقاءات لإنجاح الموسم السياحى. وتطرق اللقاء إلى ملف تشكيل الحكومة الجديدة والتى تضمن المقترح المبدئى للتشكيل استمرار وزير السياحة فى منصبه.

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