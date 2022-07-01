الكويت والجزائر تبحثان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الخارجية الكويتى الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، مع نظيره الجزائرى رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج فى الجمهورية الجزائرية العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تنميتها وتعزيزها.





جاء ذلك خلال لقائهما اليوم خلال زيارتهما إلى للبنان للمشاركة الاجتماع التشاورى لوزراء خارجية الدول العربية الذى ينعقد فى أحد فنادق العاصمة بيروت غدا. وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والتطورات التى تشهدها المنطقة.

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