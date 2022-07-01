بولندا توقع صفقة بـ 1.75 مليار يورو لشراء 32 مروحية عسكرية جديدة

جدة - نرمين السيد - وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع البولندى ماريوس بلاشتشاك فى تصريح صحفى حسبما ذكر راديو "بولندا الدولى"، اليوم الجمعة، إن عدد المروحيات يمثل سربين، ومن المتوقع أن يتم تسليم أولى الدفعات العام المقبل، كما أنه من المقرر أن يتم تسليم إجمالى المروحيات خلال الفترة بين عامى 2023 و2029.

بدوره، قال الرئيس التنفيذى لشركة "ليوناردو" أليساندرو بروفومو، "فخورون بالمساهمة فى الزيادة المستمرة لأمن بولندا ولتعزيز القدرات الصناعية التى تعد أساسية لمرونة البلاد وسيادتها".