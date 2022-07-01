الطريقة الإلكترونية تجديد أو إصدار الرخصة التجارية في إمارة الشارقة

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عمر شويل - جدة خطوات إصدار أو تجديد تصريح رخصة تجارية في إمارة الشارقة, يبحث الكثير من أصحاب الأعمال التجارية داخل إمارة الشارقة عن كيفية إصدار أو تجديد تصريح رخصة تجارية, حيث قد يحدث أن يتم اقتراب موعد انتهاء الرخصة التجارية ويبحث صاحبها عن كيفية تجديدها أو أن الشخص يريد أن إنشاء مجال تجاري جديد ويرد أن يحصل علي رخصة تجارية, لذا تجيب القيادة العامة لشرطة الشارقة عن هذا السؤال وتوضح خلال موقعها الإلكتروني الخطوات والوثائق المطلوبة للحصول على هذه الخدمة الإلكترونية.

طريقة تجديد أو إصدار الرخصة التجارية في إمارة الشارقة

يمكن من خلال موقع القيادة العامة لشرطة الشارقة الحصول على الكثير من الخدمات الإلكترونية المختلفة التي تساعد علي إنجاز الكثير من الأعمال, والتي من بين هذه الخدمات الإلكترونية خدمة تجديد أو إصدار رخصة تجارية داخل إمارة الشارقة.

قم بالدخول علي موقع القيادة العامة لشرطة الشارقة. يتم اختيار الخدمات الإلكترونية. ثم يتم الضغط علي الخدمات الشرطية. ومن الاختيار السابق يتم تحديد خدمة إصدار أو تجديد رخصة تجارية لتقوم بالضغط علي أيقونة الدخول للخدمة. يتم كتابة جميع البيانات والمعلومات المطلوبة وبشكل مكتمل ودقيق. سيقوم موقع القيادة العامة لشرطة الشارقة بإرسال لك رابط تقوم بفتحته لتتمكن من دفع رسوم الحصول علي هذه الخدمة. بعد أن تقوم بالدفع سيتم إرسال إليك بريد إلكتروني به التصريح التجاري الخاص بك, بجانب إرسال إشعار إلي الدائرة التنمية الاقتصادية بالموافقة الشرطية.

رسوم الحصول على خدمة إصدار وتجديد تصريح رخصة تجارية

أوضح الموقع الرسمي للقيادة العامة لشرطة الشارقة أنه يوجد عدد من الأنواع المختلفة للنشاط التجاري والتي علي أساسها يمكن أن تقوم بتحديد مبالغ رسوم الحصول علي خدمة إصدار وتجديد تصريح رخصة تجارية.