” تطبيق توكلنا” تعرف على موعد نتائج التحصيلي 1443 للفترة الأولي والثانية عبر موقع قياس الإلكتروني

يهتم عدد كبير من الطلاب في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية في هذا التوقيت بالتعرف على نتائج التحصيلي 1443، الفترة الأولى والثانية، حيث تعد نتائج التحصيلي واحدة من أهم النتائج بالنسبة لكافة طلاب الثانوي بالمملكة، وذلك لكون هذه النتائج هي التي تعمل على تحديد مستقبل الطلاب بشكلٍ كبير، حيث أنها تقوم بتحديد التخصص الجامعي الذي سوف يلتحق به، واستكمال حياته العلمية ورسم الطريق لحياته العملية في المجالات المختلف، وبناء على لم فقد تم الكشف عن تفاصيل الإعلان عن النتيجة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد نتائج التحصيلي 1443 للفترة الأولي والثانية عبر موقع قياس الإلكتروني.

موعد إعلان نتائج التحصيلي 1443

وقد كسفت رسميا هيئة تقويم التعليم في المملكة العربية السعودية من خلال تغريدة تم ارسالها عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، عن كافة التفاصيل التي تتضمن موعد ظهور نتائج الاختبارات التحصيلية الورقية، والخاصة بالفترة الأولي والفترة الثانية لجميع الطلاب في المملكة العربية السعودية، والتي أكدت أن النتائج سوف تعلن رسميا يوم 20 يوليو الجاري، وأنه الهيئ سوف تقوم بارسال النتائج الخاصة بلطالب من خلال رسالة نصية على الرقم المسجل في الملف الخاص به.

الاستعلام عن نتائج التحصيلي 1443 عبر موقع قياس

ويمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتائج التحصيلي هذا العام في السعودية 1443، غير موقع قياس الوطني، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالي مباشرة.

في البداية يتم الدخول إلى موقع المركز الوطني للقياس .

. وكم ثم يتم تسجيل الدخول على حسابك الشخصي بواسطة رقم السجل المدني وكلمة المرور.

يتم اختيار الاختبارات ثم خانة الاختبار التحصيلي.

بعد ذلك يتم الضغط اضغط على أيقونة النتائج الموجودة في صفحة بيانات هذا الاختبار.

التعرف على نتائج الاختبار التحصيلي على تطبيق توكلنا

كما كانت هيئة تقويم التعليم والتدريب قد أعلنت رسميا عن تفعيل خدمة الاستعلام عن نتائج التحصيلي العام الماضي على “تطبيق توكلنا”، على أن يتم ذلك بسهولة ذلك من خلال الولوج إلى حساب الطالب الشخصي بالتطبيق برقم الهوية، ومن ثم شرب تظهر النتيجة الخاصة بالاختبار للطالب على الفور عبر التطبيق.