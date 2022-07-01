نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التقدم ببلاغ ضد العنف والإساءة الأسرية في القيادة العامة لشرطة الشارقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية تقديم بلاغ إلي القيادة العامة لشرطة الشارقة ضد العنف والإساءة الأسرية, قد يتعرض الكثير من الأشخاص داخل دولة الإمارات أو بالأخص داخل إمارة الشارقة إلي عنف معين وبالأخص العنف الأسري ولا يعرف ماذا يفعل, لذا أتاح موقع القيادة العامة لشرطة الشارقة خدمة إلكترونية جديدة تمكن الأشخاص الذين يتعرضون إلي العنف الأسري أن يتقدموا ببلاغ إلي القيادة العامة لشرطة الشارقة ضد ما يتعرضون له من إساءة وعنف داخل أسرتهم, لتقوم علي الفور القيادة العامة لشرطة الشارقة بأخذ هذه البلاغ ع محمل السرعة ويتم نجدة الشخص صاحب البلاغ من خلال التواصل مع وإيجاد حل له حتي لا يتعرض مرة أخرى لهذا العنف الأسري.

خطوات التقدم ببلاغ ضد العنف والإساءة الأسرية في إمارة الشارقة

إذا كنت من الأشخاص الذين يتعرضون إلي العنف الأسري باستمرار ولا تعرف ماذا تفعل فنحن نقدم لك هذا المقال لنعرفك علي خطوات التقدم ببلاغ إلي القيادة العامة لشرطة الشارقة لكي يمنعوا عنك هذا العنف الأسري.

يتم الدخول علي الموقع الإلكتروني للقيادة العامة لشرطة الشارقة. يتم الضغط علي خيار الخدمات الإلكترونية, وبعدها تقوم باختيار الخدمات الشرطية. لتجد مجموعة من الخدمات الشرطية التي يتم تقديمها والتي منها خدمة بلاغات العنف والإساءة الأسرية. قم بالضغط على الدخول للخدمة. قم بكتابة وملء كل البيانات التي يطلبها منك موقع القيادة العامة لشرطة الشارقة لكي تمم عملية تقديم البلاغ بشكل صحيح.

رسوم الحصول علي خدمة بلاغات العنف والإساءة الأسرية

أوضح الموقع الرسمي للقيادة العامة لشرطة الشارقة بأن الخدمة الإلكترونية المقدمة والتي تخص بلاغات ضد العنف والإساءة الأسرية هي خدمة مجانية ولا يتم فيها دفع أي رسوم مقابل الحصول عليها.

إجراءات ما بعد التقدم ببلاغات العنف والإساءة الأسرية علي موقع القيادة العامة لشرطة الشارقة

بعد أن تقوم بالتقدم ببلاغ إلكتروني إلي القيادة العامة لشرطة الشارقة لنجدتك من العنف الأسري الذي تتعرض له لابد أن تقوم بعد ذلك بالذهاب إلي أقرب مقر القيادة العامة لشرطة الشارقة حتي يتم التحقق من شخصيتك, وأثناء ذهابك إلي هناك يجب أن تقوم بإحضار الهوية الشخصية.