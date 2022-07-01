المغرب واليابان يوقعان اتفاقية بقيمة 22 مليار ين يابانى لدعم التعليم

جدة - نرمين السيد - وقع المغرب واليابان، اليوم الجمعة بالرباط، على تبادل مذكرات واتفاقية قرض بقيمة 22 مليار ين يابانى "حوالى 1,6 مليار درهم"، لتمويل برنامج تحسين بيئة التعلم فى قطاع التعليم الأساسى.





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