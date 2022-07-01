العالم اليوم - ليبيا.. احتجاجات على انقطاع الكهرباء والأزمة السياسية

انتم الان تتابعون خبر ليبيا.. احتجاجات على انقطاع الكهرباء والأزمة السياسية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 1 يوليو 2022 08:16 مساءً - خرجت، يوم الجمعة، مظاهرات غاضبة احتجاجا على الانقطاعات المزمنة في الكهرباء، في عدة مدن ليبية، حيث تحدى مواطنون فصائل مسلحة للتعبير عن غضبهم من إخفاق الحكومة، الذي جعل الحياة لا تطاق خلال أشهر الصيف شديدة الحرارة.

وفي ساحة الشهداء في طرابلس، احتشد المئات ورددوا هتافات تطالب بتوفير الكهرباء.

وردد محتجون في طرابلس هتافات تعبر عن سخطهم من تلك الأوضاع، معربين عن رغبتهم في تغيير الحكم وتوفير الكهرباء، بالإضافة إلى إجراء انتخابات.

ويعاني قطاع الكهرباء الليبي من تبعات حروب وفوضى سياسية مستمرة منذ سنوات، مما أوقف الاستثمارات ومنع أعمال الصيانة وأتلف في بعض الأحيان البنية التحتية ذاتها.

وتعهدت حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية التي تشكلت العام الماضي بحل المشكلات، لكن على الرغم من إصدارها عقودا للعمل في العديد من محطات توليد الكهرباء، لم يبدأ العمل في أي منها وحالت المشاحنات السياسية دون تنفيذ أي أعمال أخرى.

ويهدد استمرار الأزمة السياسية بتفاقم الأوضاع، في الوقت الذي حاصرت فصائل في الشرق منشآت نفطية، مما قلل إمدادات الوقود لمحطات توليد الكهرباء الكبرى وتسبب في المزيد من الانقطاعات.