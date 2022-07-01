روسيا: انضمام فنلندا والسويد للناتو أسوأ حلقة فى تطور الأمن الأوروبى

جدة - نرمين السيد - وأضاف جروشكو -خلال مناقشة فى نادى "فالداى" الروسى وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الجمعة- "توسع حلف شمال الأطلسى ودخول فنلندا والسويد، من وجهة نظرى، هو من أكثر الأحداث المثيرة للأسف، فى تطور الأمن الأوروبى".

كان الناتو، قد دعا بشكل رسمى خلال قمته فى مدريد، السويد وفنلندا للانضمام إلى عضويته، كما تبنى الحلف مفهوما استراتيجيا جديدا حتى عام 2030 يصف روسيا بالتهديد الرئيسى لأمن الناتو.