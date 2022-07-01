روسيا: إستونيا أصبحت ساحة اختبار بريطانية لنشر فيروس معاداة لنا

جدة - نرمين السيد - قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، "إستونيا تحولت على مدار سنوات الوصاية البريطانية عليها إلى ساحة اختبار لنشر لندن (فيروس معاداة روسيا)"، ووصفت العلاقة بين بريطانيا وإستونيا بـ"الوصاية" وبأنها "سر مفضوح".





وأضافت المتحدثة الروسية، فى تصريحات صحفية، اليوم الجمعة: "على مدى سنوات (الوصاية) تحولت الجمهورية التى كانت مزدهرة ذات يوم إلى ساحة اختبار: بالمعنى المجازى من الناحية الاجتماعية والثقافية إلى ساحة اختبار لنشر(فيروس معاداة روسيا)". ولفتت إلى أن تصريحات وزيرة الخارجية البريطانية تؤكد تحول إستونيا إلى قاعدة عمليات لأجهزة المخابرات البريطانية.

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