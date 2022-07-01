وزير الخارجية الجزائرى يبحث مع نظيره اللبنانى التعاون الثنائى

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة، مع نظيره اللبنانى عبدالله بوحبيب التعاون الثنائى بين البلدين، وكذلك أهم القضايا التى يمكن إثارتها خلال الاجتماع الاجتماع التشاورى لوزراء الخارجية العرب المرتقب غدا السبت ببيروت.





وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، فى بيان ، أن لعمامرة وصل، مساء اليوم، إلى العاصمة اللبنانية بيروت للمشاركة فى هذا الاجتماع، وكان فى استقباله بمطار رفيق الحريرى الدولى نظيره اللبنانى عبد الله بوحبيب، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزارى لجامعة الدول العربية. وبحسب البيان، يندرج هذا الاجتماع ضمن تقليد معمول به على مستوى مجلس جامعة الدول العربية بشكل يتيح تنظيم لقاءات دورية بين وزراء الخارجية للتشاور والتنسيق حول القضايا المتعلقة بالعمل العربى المشترك.

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