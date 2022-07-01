إنقاذ 100 شخص وانتشال 3 جثث أثناء محاولة للهجرة غير الشرعية فى تونس

جدة - نرمين السيد - وقال الناطق الرسمى باسم الإدارة العامة للحرس الوطنى التونسى فى تصريح له اليوم الجمعة، إنه فى إطار التصدى لظاهرة الهجرة غير الشرعية تمكنت وحدات تابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطنى بالساحل، والوسط والجنوب من نجدة، وإنقاذ 100 شخص من بينهم 72 شخصا من جنسيات إفريقية مختلفة، إلى جانب انتشال 3 جثث، نتيجة تعرض مركبهم للغرق.

لافتًا إلى أن النيابة العامة قررت اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الأشخاص المقبوض عليهم.