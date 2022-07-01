ميقاتى يبحث تطورات القضية الفلسطينية فى لبنان

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاءه اليوم بعضو اللجنة التنفيذية لـ منظمة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد عصر اليوم فى السراى الحكومى بالعاصمة بيروت. شارك فى اللقاء سفير فلسطين لدى لبنان أشرف دبور ورئيس "لجنة الحوار اللبنانى - الفلسطينى" الدكتور باسل الحسن.

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