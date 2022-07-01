منظمة الصحة تحذر من تفشي جدري القردة في أوروبا

منظمة الصحة تحذر من تفشي جدري القردة في أوروبادعت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة الى "تحرك عاجل" للحد من تفشي جدري القردة في أوروبا مع ازدياد عدد المصابين ثلاثة أضعاف منذ أسبوعين في القارة.

وقال المدير الإقليمي للمنظمة في بيان له ان على الدول الأوروبية "تكثيف جهودها في الأسابيع والأشهر المقبلة لتجنب توطن جدري القردة في منطقة جغرافية أكبر".

وسجلت أوروبا أكثر من 4500 إصابة مؤكدة، وهو ما يشكل 90 في المئة من الإصابات التي أحصيت في العالم منذ منتصف مايو.

وتأتي دعوة الصحة العالمية بعد أن قالت قبل أيام إنه لا ينبغي إلغاء المهرجانات الصيفية الأوروبية بسبب تفشي جدري القردة، بل ينبغي بدلا من ذلك "إدارة مخاطر تضخم الفيروس".

وفي وقت سابق أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس أن تفشي جدري القردة يشكل تهديدا صحيا يثير قلقا بالغا، لكنه لا يشكل في الوقت الراهن حالة طوارئ صحية عالمية.