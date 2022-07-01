نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شراء شدات ببجي موبايل 2022 PUBG Mobile UC في المقال التالي
شراء شدات ببجي موبايل التي تحسن من مستوى اللاعب في اللعبة، حيث أنه تساعده في الحصول على كل المعدات التي يحتاج إليها وكذلك السكنات للاختباء، وكل هذه الأمور تحتاج إلى الشدات التي تعتبر العملة المستخدمة في لعبة ببجي، وفي العادة يتم شراء هذه الشدات كما أنه يمكن الحصول عليها مجاناً عند القيام بعملية الشراء من الموقع الرسمي لها، وهناك طرق أخرى يمكن الحصول على الشدات من خلالها والتي تعد من ع من أنواع المكافأة، ونحن هنا سوف نوضح الطريقة المتبعة حتى يمكن شراء شدات ببجي موبايل.
شراء شدات ببجي موبايل
يتم الاستعانة بشدات ببجي لشراء الأسلحة والمركبات من المتجر الخاص المتواجد داخل اللعبة، والذي يقبل الشراء بوحدة الشدات كما أنه شحن شدات ببجي من خلال تجميع نقاط الفوز داخل اللعبة.
فعند القيام بعمل كل المهام التي دخلت بها، وعند تحقيق الفوز والانتصار فإنك تحصل على نقاط عندما تقوم بتجميع هذه النقاط فيتم تحويلها إلى شدات، بحيث تعادل كل 1000 نقطة، مئة من الشدات، وهذه هي أحد الطرق التي يقوم بتنفيذها العديد من اللاعبين المحترفين اللذين يتمكنون من الفوز وتحقيق الانتصار.
يتوقف شراء شدات ببجي عن طريق الرصيد على الباقات التي يتم وضعها بحيث أنه يتم شراء الشدات في صورة حزم أو باقات لكل منها سعر محدد، بالإضافة إلى زيادة عدد من الشدات مجاناً عند القيام بعملية الشراء، ويعد هذا الموقع هو الأكثر أماناً في القيام بعملية الشراء، وهذه هي الخطوات التي يتم إتباعها من أجل الحصول على الشدات:
- الذهاب إلى موقع midasbuy مباشرةً وهو الموقع الرسمي لشراء شدات ببجي، وهو يعد الموقع المخصص القيام بعمليات الشراء لعدد من اللعب الآخرى.
- قم بتحديد لعبة ببجي من بين الألعاب المتواجدة، وبعد ذلك عليك القيام بتسجيل الحساب الخاص باللاعب سواء كان حساب الفيسبوك أو حساب البريد الإلكتروني الخاص به.
- حدد حزمة الشدات التي تريدها وترغب في شرائها، أو يمكنك تحديد الباقة السعرية التي تناسبك، فكل منها له سعر محدد، بالإضافة إلى الشدات التي سوف تحصل عليها مجاناً عند القيام بعملية الشدات كل هذه الأشياء سوف تجدها على هذا الموقع.
- عليك أن تختار الطريقة التي سوف تقوم بالدفع من خلالها، فهناك طرق مختلفة للدفع، سواء كان الدفع عن طريق الفيزا كارد، أو من خلال رصيد الموبايل.
- يقوم اللاعب بتسجيل ال ID الخاص به، أو الرمز التعريفي له في اللعبة، وكذلك رمز الاسترداد، وكل هذه في الحقول المخصصة لها.
- قم بإنهاء إجراءات الدفع والانتهاء من إدخال كافة البيانات.
- بعد الانتهاء من كل هذه الإجراءات سوف تجد الشدات في حسابك على اللعبة.
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