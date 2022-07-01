نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع نتائج القبول الموازي 2022-2023 في الجامعات العراقية والمعدل التراكمي وزارة التعليم العالي في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج القبول الموازي 2022-2023 العراق ، ما زلنا نتابع معكم كافة التفاصيل والأخبار عن إعلان نتائج القبول الموازي للجامعات العراقية ، حيث تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال أيام قليلة للإعلان عن كشوف نتائج قبول التعليم الموازي 2022 في الجامعات العراقية ، والتي ستكون عبارة عن ملفات بصيغة pdf كما هو المعتاد دائما من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقت الإعلان عن نتائج القبول الموازي، وسنوافيكم بالتفاصيل الكاملة أدناه. كما يُمكن الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالرقم الامتحاني، وهناك العديد من الطرق التي من خلالها يُمكن الإطلاع على نتائج قبول التعليم الموازي بالعراق.

نتائج القبول الموازي 2022-2023 العراق

نتائج القبول الموازي 2023 في الجامعات العراقية ، الكثير من الطلبة والطالبات بل وأولياء الأمور أيضاً يرغبون في الإطلاع على الحدود الدنيا والمعدل التراكمي للقبول الموازي في الجامعات العراقية 2023 ، وهذا من أجل الاستعداد والتجهيز للحظة إعلان نتائج القبول الموازي 2022 بالعراق.

وقالت مصادر تربوية مطلعة أنه من المتوقع أن تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الأيام القليلة القادمة عن نتائج القبول الموازي لجميع الطلاب والطالبات ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي والمسائي الموازي للسنة الدراسية 2023 ، هذا وسوف نوفر لكم أدناه جميع الروابط التي تخص الإطلاع على نتائج القبول الموازي 2022-2023 للجامعات العراقية.

المعدل التراكمي للقبول الموازي 2023

أما فيما يخص المعدل التراكمي للقبول الموازي بالعراق، فهو يشمل تخصصات أخرى بخلاف كلية الطب. حيث يشمل المعدل التراكمي الهندسة والعلوم والتعليم والإدارة والقانون وكافة الأقسام الأخرى بالإضافة إلى المعاهد، وقد قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتحديد المعدل التراكمي للقبول في الجامعات العراقية، ولذي يتمثل في التالي:

معدل القبول في كليات الطب 3 درجات فوق الحد الأدنى 85%

معدل القبول في كلية الهندسة 4 درجات فما فوق الحد الأدنى للقبول في تخصصات الهندسة 80%

معدل القبول في كلية العلوم لابد أن يصل المعدل التراكمي عن 5 درجات فوق الحد الأدنى 70%

أما عن معدل القبول في المعاهد والكليات لا يقل الحد الأدنى 65% عن 6 درجات.

نتائج القبول الموازي 2022-2023 pdf

نتائج القبول الموازي 2022-2023 pdf ، أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن نتائج القبول التعليم الموازي 2023 في الجامعات العراقية ستكون متوفرة على بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة، وذلك خلال أيام قليلة فور الانتهاء من جميع الأعمال التي تخص الفرز والمراجعة النهائية للطلبات المقدمة من الطلبة والطالبات.

ونوهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على جميع الطلاب ضرورة استكمال إجراءات التسجيل في الجامعات العراقية، وذلك بعد الإعلان عن نتائج القبول الموازي ، والتنويه يخص الطلاب المقبولين، وسوف نوفر لكم قريباً من خلال تحديث مستمر لهذه الصفحة جميع روابط نتائج القبول الموازي 2022-2023 للجامعات العراقية

موقع نتائج القبول الموازي 2022-2023 التعليم العالي والبحث العلمي

ستعمل عدد من المواقع الرسمية في العراق بنشر نتائج القبول الموازي 2023 بالعراق ، ويأتي على رأسها موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، وبوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة، كما سينشر موقع السومرية نيوز نتائج قبول التعليم الموازي وموقع الازدهار، شبكة أخبار الناصرية, نتائج القبول الموازي نتائجنا, النجاح، وغيرها من المواقع المعروفة.