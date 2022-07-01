نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالأسم ورقم الجلوس للفصل الدراسي الثاني من خلال هذا الرابط

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عمر شويل - جدة نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالأسم ورقم الجلوس، بعد الانتهاء من امتحانات طلاب الدبلومات الفنية عام 2022، كان يسعى الكثير من أولياء الأمور والطلاب إلى محاولة البحث عن الرابط الخاص بنتيجة الدبلومات الفنية 2022، كما انه يتم الآن يتم تجميع كافة نتائج الطلاب في كنترول الدبلومات الفنية وفي انتظار أن يتم اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، ومن المفترض أنه قريباً سوف يتم الإعلان عنها على الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالأسم ورقم الجلوس

كما أنه طوال فترة الامتحانات لم يتم رصد أي حالات للغش من قبل الطلاب داخل لجان الامتحانات، بالإضافة إلى انه تم تطبيق كافة الإجراءات المنصوصة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وقد أكد كافة الطلاب على أن الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط كما ان الاسئلة التي تم طرحها في الامتحانات كانت مباشرة وهذا ما ساهم في ارتفاع مستوى النجاح بين الطلاب بعد اجتياز كافة الاختبارات.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022

من خلال اتباع الخطوات الموضحة بالاسفل سوف يتمكن كل طالب من الاستعلام بكل سهولة عن نتيجة الدبلومات الفنية وذلك بمجرد ظهورها على موقع وزارة التربية والتعليم أو على بوابة التعليم الفني، ولكي تتمكن من الاستعلام عن النتيجة الخاصة بك قم باتباع هذه الخطوات بالترتيب:

في البداية يجب الدخول على بوابة التعليم الفني على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال النقر على هذا الرابط من هنا.

بعد ذلك انتظر حتى يتم التحميل والدخول على نتيجة شهادة الدبلومات الفنية لعام 2022.

قم باختيار التخصص الخاص بك (صناعي – تجاري – زراعي – فندقي)

بعد اختيار التخصص قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بك في الخانة المخصصة له للاستطلاع عن النتيجة.

في النهاية قم بالضغط على أعرض النتيجة حتى يتم عرضها لك بالكامل.

كما انه تم الإعلان على موقع وزارة التربية والتعليم للتخصصات الفنية أنه فور ظهور النتيجة سوف يتم تكريم الأوائل في مقر وزارة التربية والتعليم للعام 2022 وذلك في سبيل تحفيز باقي الطلاب على دوام التفوق والنجاح.