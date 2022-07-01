رابط epedu.gov.iq لمعرفة نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول 2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني

رابط معرفة نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول نستعرضها الان بعد تصدر خبر الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط بالعراق الدور الأول الترند في العراق الفترة الأخيرة. حيث قد أوضحت وزارة التربية والتعليم العراقية أنها متاحة إلكترونياً، للاستعلام عنها من جانب الطلاب وأولياء الأمور في خطوة تقدم أقدمت عليها الوزارة من أجل تسهيل إجراءات الحصول على درجات الطلاب في عدد من المراحل التعليمية، وتعد مرحلة الاختبارات الأولية للمرحلة الثالثة من التعليم المتوسط ذو أهمية كبرى من جانب الطلاب وعلى أساسها يتم تحديد وجهة التعليم المستقبلية. وتيسيراً منا من خلال موقع ثقفني سنقوم بتوضيح أهم الخطوات التي من خلالها يمكم الحصول على النتيجة من خلال موقع وزارة التربية العراقية.

رابط معرفة نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول

رابط معرفة نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول نستعرضه الان حيث استحوذ التعرف على نتائج امتحانات الجولة الأولى من التعليم المتوسط على أهمية شريحة كبيرة من الشعب العراقي، نتائج الجولة الأولى من المستوى الثالث المتوسط للعام الدراسي 2022م، أشارت الوزارة أنه يتم استخراجه من خلال الاتصال بشبكة الإنترنت من خلال تطبيق عدد من الخطوات، وزارة التربية والتعليم العراقية قد أتمت الامتحانات الخاصة بالطلاب الفترة الماضية على أكمل وجه، حيث تم تطبيق الإجراءات الاحترازية خلالها للحفاظ على صحة وسلامة الطلبة والطالبات، حيث تم تطبيقها في كافة اللجان الامتحانية بجميع المحافظات العراقية، وقد نجحت الوزارة في استكمال الامتحانات بكل نجاح، وحققت كافة المبادئ الخاصة بـ تصحيح إجابات الطلاب من مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص لحصول كل طالب على حقه من الدرجات لما تمثلها من أهمية كبرى في استكمال المشوار التعليمي.

خطوات استخراج نتائج الصف الثالث المتوسط

عبر تطبيق عدد محدد من الخطوات يتم الوصول إلى نتائج طلاب المرحلة الثالثة من التعليم المتوسط الخاصة باختبارات الدور الأول المنتهي الفترة الماضية، وقد تمثلت الخطوات التي أشارت الوزارة إليها ما يلي: