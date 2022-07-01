برقم جلوسك استعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 دور اول من موقع بوابة التعليم الفني كل المحافظات

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 يترقبها الجميع بفارغ الصبر على أن يتم الإعلان عن نتيجة الدبلومات بالتخصصات المتنوعة للزراعي والصناعي والتجاري حيث أن كثرت عمليات البحث في الفترة الأخيرة على جميع الأخبار المتعلقة بنتائج الدبلومات الفنية، فقد صرحت الجهات المسؤولة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن أعمال التصحيح والرصد في الكنترولات المسؤولة عن نتائج الدبلومات قد تم الانتهاء منها وأنها بالوقت الحالي تتم مهمة تجميع الدرجات وفور الانتهاء منها سوف يتم رفع النتائج على المواقع الإلكترونية المفعلة من الوزارة، وعلى أن يتم اعتمادها من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ومن ثم يتم الإعلان عن أسماء الطلاب الأوائل وتصبح النتيجة من ثم تكون متوفرة لجميع الطلاب بعد ذلك.

استعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 دور اول

استعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 دور اول نستعرضها الان بعد ان تم عقد جميع الاختبارات الخاصة بالطلاب بشكل مؤخر فى اختبارات تم عقدها ولم يتم رصد اي نوع من الشكاول طوال مدة الاختبارات كانت في داخل اللجان أو من قبل الطلاب فيما يتعلق بالاختبارات فقد كانت كافة التصريحات التي أشار بها الطلاب بأن الاختبارات كانت بمستوى الطالب المتوسط والأسئلة بشكل مباشر، وقد أدى الاختبارات عدد كبير من الدبلومات الفنية ذلك العام لنظامي الثلاث سنوات والخمس سنوات في الشعب المتنوعة الفندقي والتجاري والصناعي والزراعي نحو 830 ألف و753 طالب وطالبة وقد تم تقسيط عدد الطلاب لنحو 3080 لجنة اختبارية على مستوى الجمهورية، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن نتائج الدبلومات في بداية الأسبوع القادم، وسوف نوضح لكم بالفقرة التالية من المقال خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية كافة التخصصات.

رابط نتائج الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات

في الفترة الأخيرة كشف نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور “محمد مجاهد” أنه بعد اعتماد النتائج من قبل السيد وزير التربية والتعليم سوف يتم رفعها على بوابة التعليم الفني الخاص بموقع وزارة التربية والتعليم لتكون متاحة أمام جميع الطلب في شتى المحافظات ويتم الحصول عليها من خلال اتباع الآتي:ـ