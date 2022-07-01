نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افضل أدعية يوم عرفة 1443 وأهم الأعمال في وقفة عيد الأضحى وقفة عرفات 2022 في المقال التالي
أدعية يوم عرفة 1443 بالتزامن مع حلول موعد عيد الأضحى المبارك هذا العام 1443، فنجد أن أكثر اهتمام العديد من المسلمون في جميع أنحاء العالم الإسلامي هو التعرف على أهم وأفضل الأدعية المستحبة في يوم عرفة في هذا اليوم المبارك من كل عام، وذلك لكون يوم وقفة عرفة من أهم الأيام على مدار العام والتي يستحب ممارسة الأعمال الصالحة به لكي يتم التقرب إلى الله بها، وسوف نرصد من خلال هذه السطور أفضل الأدعية المستحبة في يوم عرفة.
الأعمال المستحبة في يوم عرفة 2022
هناك مجموعة من الأعمال الصالحة الهامة التي يستحب أن يتم الالتزام بها من جانب المسلمين في جميع أنحاء العالم الإسلامي في كل عام، ومن أهم هذه الأعمال هي الصوم في ذلك اليوم، بالإضافة إلى الحفاظ على الصلاة وقراءة القرآن الكريم، ولعل أفضل الأعمال في هذا اليوم هي الأدعية والتصدق، حيث تعتبر وقفة عيد الأضحى 2022 من الأيام المميزة للمسلمين، حيث يتم تبادل رسائل التهنئة وزيارة الأقارب، ومن المقرر أن يوافق فلكيًا 8 يوليو 2022 ميلاديًا و9 ذي الحجة 1443 هجريًا، كذلك نقدم لكم فضل يوم عرفة وأفضل الأعمال المحببة في هذا اليوم المبارك.
أدعية يوم عرفة 1443
ولعل الحفاظ على أدعية يوم عرفة من أفضل الأعمال المحببة في هذا اليوم الجليل، فنجد أن هناك الكثير من الأدعية التي تجعل المسلم يترقب من الله سبحانه وتعالى، حيث يستحب قول الدعاء في يوم عرفة، وذلك بناء على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أهم الأذينة المستحبة في يوم وقفة عرفة ما يلي.
- اللهم لا تزغ قلوبنا بعد أن هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
- اللهم أفرحني بشيء انتظره، اللهم إني متفائل بعطائك فأكتب لي ما أتمنى اللهم أسعدني في أبسط تفاصيل حياتي وقرب لي الخير.
- اللهم لا تجعل ابتلائي في جسدي ولا في مالي ولا في أهلي وسهل علي ما استثقلته نفسي اللهم إني توكلت عليك فأعني ووفقني، وأروي قلبي بكل بأمنياتي.
- اللهُم حقّق لي ما أريد فأنت تعلم السِر وما يخفى، اللهُم فوضتك أمري ُكله فجمّله خيرًا بما شِئت، واجعلني يارب ممن نظرت إليه فرحمته، وسمعت دُعائه فأجبته.
- اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
- ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفُ عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
- اللهم عوضني خيرًا عن كل شيء انكسر بنفسي، وكل يأسٍ أصاب قلبي، ولا تجعل لي رجاء عند غيرك، اللهُم ارني الفرح بمُستقبلي، اللهُم سُر قلبي بفرحةٍ، تغنيني عن كل تعب، اللهُم عوضني بالأجمل، وأرح قلبي بما أنت أعلمُ به.
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