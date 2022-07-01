نتائج الثالث المتوسط العراق epedu.gov.iq الذي تتابع تنزيل الاخبار الخاصة عنه منصة موقع وزارة التربية والتعليم في العراق، ويتابع جميع الطلاب الذين انتهوا من اختبارات الدور الأول، مايو 2022، الموعد المقرر لإعلان النتائج كما تعلن عنه الوزارة عبر منصتها الإخبارية، وتقوم عدد من المنصات غير الرسمية بمتابعة أخبار النتائج وتقوم بتنزيلها حسب اسم المحافظة في ملفات بأسماء الناجحين مثل منصة ملزمتنا ومنصة النجاح، بينما يكون المكان الأدق لنتائج الطلاب هو موقع وزارة التعليم الرسمي.

MalZaMetna نتائج الثالث المتوسط العراق epedu.gov.iq دور مايو 2022 موعد النزول برقم المقعد

تتابع وزارة التربية والتعليم نتائج الطلاب في جميع المحافظات، حيث أشرفت بشكل كامل على اختبارات الطلاب لضمان سير آمن لها، وقد أعلنت اللجان الامتحانية الانتهاء الآمن للاختبارات وتم نقل أوراق إجابات الطلاب تحت الحراسة المشددة إلى كنترولات التصحيح، وأعلنت الكنترولات بشكل متتابع في كافة محافظات الجمهورية الانتهاء من التصحيح والمراجعة والرفع، وتم جميع النتائج ليتم اعتمادها من السيد وزير التعليم، على أن يتم الإعلان عنها وفق الألية الزمنية التي وضعتها الوزارة، ويتم التأخر عنها قليلا في بعض الأحيان.

موعد نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم منذ أيام قليلة عبر أحد المنصات الإعلامية لها أن على الطلاب انتظار النتائج بعد أن يتم الانتهاء من اعتمادها وتنزيلها على الموقع الإلكتروني للوزارة في الأول من يوليو 2022، ويتاح استخراج النتائج عبر الموقع الإلكتروني برقم المقعد، على أن يتم الإعلان عن مواعيد اختبارات الور الثاني في خلال أسبوع من إعلان النتائج.

المحافظات التي تعلن نتائج الطلاب

بغداد العاصمة (لم تظهر بعد).

محافظة الرصافة الأولى (لم تظهر بعد).

محافظة الرصافة الثانية (لم تظهر بعد)

الرصافة الثالثة (لم تظهر بعد).

الكرخ الأولى (في انتظار النزول)

محافظة الكرخ الثانية (في انتظار النزول).

الكرخ الثالثة (في انتظار النزول).

محافظة البصرة (لم تظهر بعد).

ذي قار (لم تظهر بعد)

محافظة ديالى (لم تظهر بعد)

كربلاء (لم تظهر بعد)

محافظة كركوك (لم تظهر بعد)

ميسان (لم تظهر بعد)

محافظة المثنى (لم تظهر بعد)

النجف (لم تظهر بعد)

محافظة نينوى (لم تظهر بعد)

محافظة القادسية (لم تظهر بعد)

الأنبار (لم تظهر بعد)

محافظة بابل (لم تظهر بعد)

صلاح الدين (لم تظهر بعد)

محافظة السليمانية (لم تظهر بعد)

واسط (لم تظهر بعد)

اربيل (لم تظهر بعد)

محافظة دهوك (لم تظهر بعد)

خطوات استخراج نتائج الثالث المتوسط العراق epedu.gov.iq