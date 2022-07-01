تحديث أسعار الوقود في الكويت لشهر يوليو 2022 معتمد من KNPC شركة البترول الوطنية الكويتية

أسعار الوقود في الكويت لشهر يوليو 2022 من أهم الأسعار التي يهتم المواطنين بالتعرف عليها ومتابعة كافة المستجدات بها من وقت لآخر، والتي تختص بالحكومة في الكويت عام تحديثها من وقت لآخر ليكون التحديث بشكل ربع سنوي أي كل ثلاثة أشهر، ونجد أن أسعار الوقود في الكويت لشهر يوليو هي الأسعار التي اعتمدتها شركة البترول الوطنية في دولة الكويت، والتي تم العمل بها لمدة ثلاثة القادمة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور أسعار الوقود في الكويت لشهر يوليو 2022.

أسعار الوقود في الكويت لشهر يوليو 2022

وقد كانت الشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود في دولة الكويت قد أعلنت خلال الفترة الأخيرة عن تثبيت أسعار الوقودِ ولمدة ثلاثة أشهر، وهي المسؤولة عن طرح أسعار الوقود لجميع الأنواع بشكل شهري، وقد جاء ذلك في بيان للبورصة الكويتية ورد إليها من شركة البترول الوطنية في الكويت، حيث جاءت الأسعار الخاصة الوقود والمثبتة في الكويت في هذا التوقيت على النحو الآتي:

سعر بنزين ممتاز – 91 أوكتين يبلغ على نحو 85 فلسًا للتر.

كما جاء سعر بنزين خصوصي – 95 أوكتين بسعر 105 فلوس للتر.

وقد جاء سعر الديزل على نحو 115 فلسًا للتر.

كما أن الكيروسين بسعر 115 فلسًا للتر.

وقد أن زيادة سعر بنزين (ألترا – 98 أوكتين) إلى 235 فلسا للتر بدلاً من 200 فلسًا.

تفاصيل استهلاك البنزين في الكويت

ومن الجدير بالذكر أن بنزين ألترا – 98 أوكتين هو أحد أقل أنواع الوقود استهلاكًا في دولة الكويت، وذلك بالمقارنة بالاستهلاك اليومي لكلا من البنزين الخصوصي والممتاز التي تستخدم على نطاق واسع في جميع أنحاء الكويت بشكل عام، ونجد انه بناء على البيانات الرسمية المعلنة يتراوح حجم استهلاك في دولة الكويت من بنزين ألترا ما بين 78 و173 ألف لتر في اليوم، وذلك من إجمالي يتراوح بين 12 و13 مليون لتر في اليوم بالنسبة لمختلف أنواع البنزين، كما نجد أن استهلاك البنزين الممتاز يقدر بحوالي 8.5 مليون لتر، كما أن استهلاك البنزين الخصوصي في الكويت يصل إلى حوالي أربعة ملايين لتر في اليوم الواحد في مختلف المدن داخل الكويت.