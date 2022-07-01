العالم اليوم - بعد "فضيحة كحول".. نائب بريطاني محافظ يقدم استقالته

انتم الان تتابعون خبر بعد "فضيحة كحول".. نائب بريطاني محافظ يقدم استقالته من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 1 يوليو 2022 06:21 مساءً - تتعامل الحكومة البريطانية مع فضيحة صاخبة أخرى بعد استقالة نائب برلماني بارز من منصبه بعد حادث متعلق بالكحول، بينما طولب رئيس الوزراء بوريس جونسون، يوم الجمعة، بطرد النائب من حزب المحافظين.

وقدم كريس بينشر، الذي كان دوره الحفاظ على الانضباط بين أعضاء حزب المحافظين في البرلمان، خطاب استقالة إلى جونسون، يوم الخميس.

وقال بينشر في رسالته: "شربت كثيرًا"، ليلة الأربعاء، "لقد أحرجت نفسي والآخرين، وهذا آخر شيء أريد أن أفعله، ولهذا أعتذر لك وللمعنيين".

لكنه قال إنه سيبقى نائبا عن حزب المحافظين وسيواصل دعم جونسون من المقاعد الخلفية في البرلمان.

لم يُجب جونسون عندما سأله الصحفيون خارج منزله في "10 داونينغ ستريت" حول ما إذا كان سيعلق عضوية بينشر في الحزب.

وزادت استقالة بينشر من منصبه من متاعب رئيس الوزراء الذي نجا في الشهر الماضي من تصويت لحجب الثقة أطلقته تحقيقات في الأحزاب التي عقدت تجمعات في المباني الحكومية عندما حظر الإغلاق بسبب فيروس كورونا.

كما استقال مشرع من حزب المحافظين لمشاهدته مواد إباحية على هاتفه في مجلس العموم.

بعد عودته من قمتي مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي هذا الأسبوع، كان جونسون يتطلع إلى وضع هذه الأحداث المحرجة - وهزيمة حزبه في انتخابات برلمانية تكميلية - وراء ظهره.