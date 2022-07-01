ارتفاع الإصابات بجدرى القرود فى بريطانيا إلى 1235 حالة

جدة - نرمين السيد - وقالت ويندى شيبرد المديرة المعنية بملف إصابات جدرى القرود فى وكالة الأمن الصحى "يتواصل ازدياد تفشى مرض جدرى القرود وتظهر تحقيقاتنا المستمرة ومعلوماتنا من الحالات المؤكدة الغالبية العظمى من الحالات هى لرجال مثليين أو ثنائيى الجنس"، وفق ما ذكره بيان على موقع الحكومة البريطانية الإلكترونى اليوم الجمعة.

وتم اكتشاف المرض لأول مرة فى قرود المختبر فى أواخر الخمسينيات من القرن الماضى، وعادة ما يكون خفيفا ولكن يمكن أن يسبب مرضا شديدا فى بعض الحالات يمكن أن تقتل ما يصل إلى 10 فى المئة من الأشخاص الذين تصيبهم بالعدوى، وأما السلالة الأكثر اعتدالا التى تسبب التفشى الحالى تقتل واحدا من كل 100 شخص.

وتمتد فترة حضانة جدرى القردة إلى 21 يوما، مما يعنى أن ظهور الأعراض قد يستغرق ثلاثة أسابيع، وتشمل الأعراض الحمى والصداع وآلام العضلات وآلام الظهر وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والإرهاق.