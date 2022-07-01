نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول برقم الجلوس

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عمر شويل - جدة نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول، يتطلع طلاب الدبلومات الفنية في كافة المحافظات المصرية لظهور نتائج الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول في كافة المحافظات المصرية المختلفة، حيث اقتربت وبشدة ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2022 في كافة التخصصات ولطلاب النظامين الثلاث سنوات والخمس سنوات، وهو الأمر الذي أصبح أقرب للظهور من ذي قبل.

طلاب الدبلومات الفنية: الصناعية، والزراعية، والتجارية، والسياحة والفندقة بنظامي الثلاث سنوات والخمس سنوات سيتمكنون خلال الأيام القليلة القادمة من الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول في كافة التخصصات.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2022

ويعيش طلاب الدبومات الفنية وأولياء الأمور في كافة المحافظات المصرية حالة من الترقب والانتظار لظهور نتائج الدبلومات الفنية 2022، حيث من المتوقع أن تظهر خلال الأيام الأولى من الأسبوع المقبل بمشيئة الله تعالى، وذلك وفقاً للتقارير الواردة من وزارة العليم والتعليم الفني حيث أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم للتعليم الفني أنه تم الانتهاء من تصحيح كافة أوراق إجابات الطلاب في الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول، وأضاف أنه تمم حالياً أعمال تجميع الدرجات وتجهيزها من أجل أن تقوم الوزارة بإعتماد النتائج من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، ومن ثم تقوم الوزارة بإقامة مؤتمر صحفي خاص بالنتيجة يتم فيه الإعلان عن أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2022 ف مختلف الفروع والتخصصات، ومن ثثم ستكون النتيجة متاحة من خلال بوابة التعليم الفني التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022

ومن المنتظر أن تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول في مختلف التخصصات عبر موقع بوابة التعليم الفني التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث سيتمكن الطلاب وأولياء الأمور من معرفة نتائجهم في الدبلومات الفنية 2022 من خلال بوابة التعليم الفني على الانترنت عبر زيارة: fany.emis.gov.eg، ومن ثم يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به، ومن ثم يقوم بالضغط على زر عرض النتيجة، ويقوم بالانتظار حتى تظهر له درجات الطالب الذي تم الاستعلام عنه في كافة المواد التي أدى الاختبارات فيها.