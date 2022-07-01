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عمر شويل - جدة شروط التقديم في وظائف الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام من خلال رابط تقديم التوظيف في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام وشروطه. أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرا في المملكة العربية السعودية عن عدد من الوظائف في المسجد الحرام لجميع فئات المواطنين وسوف نقوم بالتعرف على هذه الوظائف وطريقة التقديم والشروط التي تجب أن تتوفر في المتقدمين في الوظائف المتاحة من خلال الهيئة العامة لشؤون المسجد الحرام داخل المملكة العربية السعودية.

الهيئة العامة لشؤون المسجد الحرام في السعودية

تعد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والموجودة في مكة المكرمة والمسئولة عن إدارة شئون المسجد الحرام والتي تضم عدد كبير من الهيئات والإدارات الفنية والدينية وتقوم هيئة شئون المسجد الحرام بتوظيف العمالة في المسجد من النساء والرجال مع الالتزام بالقواعد والشروط العامة التي تضعها الهيئة للتوظيف.

شروط التقديم في وظائف الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام

حددت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام في المملكة العربية السعودية عدد من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين لتلك الوظائف ومن أهمها تلك الشروط كما في التالي:

أن يكون المتقدم للوظيفة سعودي ( سعودية ) الجنسية.

لا يقل عمر المتقدم أو المتقدمة عن 21 عاما.

إجراء المتقدم للوظيفة لجميع الإجراءات الطبية اللازمة المطلوبة للتوظيف.

تفرغ المتقدم للوظيفة للعمل بشكل كامل ومنتظم.

تقديم جميع المستندات والأوراق المطلوبة عند إجراء المقابلة الشخصية والتقديم على الوظيفة.

كتابة جميع بيانات المتقدم الشخصية عند التقدم للوظيفة.

يعتبر اجتياز المقابلة الشخصية شرط أساسي من القبول في الوظيفة.

طباعة جميع البيانات والمعلومات من خلال منصة أبشر وذلك بعد الموافقة على طلب التقديم.

موعد التقديم في وظائف رئاسة الحرمين

حددت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام في المملكة العربية السعودية موعد التقديم على الوظائف المتوفرة لجميع المواطنين في السعودية من النساء والرجال وهو يوم الجمعة الموافق 18 / 11 / 1443 وينتهي يوم السبت الموافق 19 / 11 / 1443 ه وذلك بعد توفر جميع الشروط التي طرحتها الهيئة العامة لشؤون المسجد الحرام من خلال الموقع الرسمي للهيئة وذلك للتقديم على الوظائف المتوفرة والمتاحة.

طريقة التقديم لوظائف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام

وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام في المملكة العربية السعودية طريقة التقدم على الوظائف وذلك من خلال الطريقة التالية:

الذهاب إلى الموقع الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام.

العمل على قراءة الشروط وجميع الوظائف المتاحة.

كتابة رقم الهوية الوطنية للمتقدم.

ثم إكمال عملية التسجيل.

ملئ وتعبئة جميع البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل دقيق وصحيح.

كتابة رقم الجوال الخاص بالمتقدم.

تسجيل البريد الإلكتروني للمتقدم.

الضغط على مفتاح حفظ.

النقر على مفتاح تقديم الطلب.

الأوراق المطلوبة لدى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

حددت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام في المملكة العربية السعودية بتوفير عدد من المستندات والأوراق المطلوبة عند التقديم على الوظائف المتاحة والمتوفرة وهي كما في التالي:

تقديم صورة من الهوية الوطنية للمتقدم.

تقديم شهادة علمية معتمدة من وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية.

تقديم وثيقة من الحالة الجنائية والمدنية للمتقدم.

تقديم صورة من الدورات التدريبية والثقافية للمتقدم في حال وجودها.

تقديم الصورة الذاتية للمتقدم كاملة وموثقة.

رابط تقديم التوظيف في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام

بإمكان جميع المواطنين والمواطنات في المملكة العربية السعودية التقديم على وظائف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام وذلك بعد إتمام جميع المستندات والأوراق المطلوبة وتوفير جميع الشروط في المتقدم التي طرحتها الهيئة العامة للتوظيف في المسجد الحرام.

وفي نهاية المقال نكون قمنا بشرح شروط التقديم في وظائف الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام شروط التقديم في وظائف الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام ومعرفة التقدم على التوظيف في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام وكذلك معرفة شروط التقديم على الوظائف وأيضا موعد التقديم على الوظائف وخطوات التقديم على الوظائف والأوراق والمستندات المطلوبة للتوظيف ورابط التقديم على وظائف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام في المملكة العربية السعودية.