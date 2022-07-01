نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم طلب الضمان الاجتماعي المطور Sbis hrsd وطريقة سحب الطلب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم طلب الضمان الاجتماعي المطور، هو أكثر ما يستعلم بشأنه المستفيدون الجدد، في المملكة العربية السعودية، من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بهدف الحصول على الدعم المادي المطلوب شهريًا، حيث يستطيعون صرف راتب الضمان أو راتب مقطوعة الضمان، كل شهر للعائل للأسرة أو حتى للأفراد، وكذلك للسيدات مثل الرجال، ويتحكم في صرف مقطوعة الضمان، استيفاء المستفيد لكافة شروط نظام الضمان المطور الجديد، والتي أعلنتها الموارد البشرية بالفعل، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، Sbis hrsd gov sa، حيث تم إعادة فتح باب تقديم طلب الانضمام إلى مستفيدي مقطوعة الضمان الاجتماعي المطور، وذلك حتى نهاية شهر أكتوبر القادم للعام الحالي، وذلك حتى يتسنى لمن لم يستطع التقدم بطلب التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من قبل، وذلك من خلال تقديم الطلب عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

كيف الدخول على الضمان الاجتماعي المطور؟

من أهم ما يمكن للمستفيد القيام به، كخطوة أولى للحصول على مقطوعة الضمان، هو الضمان الاجتماعي المقطوعة تسجيل، وذلك عقب التأكد من استيفاء شروط الضمان الاجتماعي المطور، سواء شروط الضمان المطور للموظفين، أو شروط الضمان الاجتماعي المطور للعزاب، أو شروط الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين، وغيرهم من الفئات المستحقة للدعم. وهنا يمكنك التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443، من خلال الضمان الاجتماعي دخول بالخطوات التالية:

افتح رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور 1443. وبعد ذلك سوف تنتقل مباشرة إلى بوابة الضمان الاجتماعي الجديد. وهنا يمكنك البدء في إنشاء حساب جديد. وبعدها اضغط على كلمة الخدمات الإلكترونية. ومنها اختر حماية المعاشات واضغط عليها. وابدأ في ملء البيانات المطلوبة في كل خانة ولا تترك منها شيئًا. وبعدها قم بتحديد مكتب الضمان. وهنا سوف تؤكد الفئة التي تنتمي إليها من مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي. وسوف تظهر بيانات جديدة بناء على اختيارك قم باستيفاء بياناتها. وقم بالموافقة على الشروط والأحكام التي وضعتها الموارد البشرية. وبعد ذلك أرسل طلب مقطوعة الضمان.

الضمان الاجتماعي المطور استعلام

يمكنك عمل استعلام عن حالة طلب الضمان الاجتماعي المطور، للتأكد من أهليتك للحصول على راتب المعاش، ويمكنك القيام بذلك إما عن طريق التواصل عبر رقم الضمان الاجتماعي المطور، أو من خلال استعلام عن معاملة وزارة الموارد البشرية برقم الهوية، أو اتباع عدة خطوات بسيطة وفرتها الموارد البشرية، من أجل الاستعلام عن أهلية المستفيد من الضمان الاجتماعي، أو عمل استعلام عن مبلغ الضمان الاجتماعي، من خلال حاسبة الضمان الاجتماعي. وهي كالتالي:

اضغط على رابط موقع وزارة الموارد البشرية https://hrsd.gov.sa/ar. وبعدها سوف تنتقل إلى رابط حسابي في الضمان الاجتماعي المطور ثم اضغط على كلمة تبويب معلقات وهي في الصفحة الرئيسة من الموقع. وعقب ذلك قم بالبحث عن أية مبالغ مالية تم رصدها بالحساب الخاص بك. وإذا وجدت مبلغ مالي فهذا يعني أنك مؤهل للحصول على الدعم. قم بانتظار وصول رسالة تأكيد أهليتك، وهي نصًا “تم التحقق بنجاح الضمان المطور”. وصول الرسالة يعني التأكد من رقم الآيبان. وإذا كنت تتساءل قدمت على الضمان المطور متى ينزل؟ فسوف يصلك عقب مرور شهر من وصول تلك الرسالة.

كيف الغي طلب الضمان الاجتماعي المطور؟

إذا أردت سحب طلب التقديم الضمان الاجتماعي، عقب التقدم به لأية أسباب خاصة بك، فيمكنك عمل ذلك عبر طريقتين، هما:

قم أولا بفتح رابط موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثم قم بعمل حجز موعد إلكتروني من خلال الموقع.

وعقب حجز الموعد يمكنك التوجه نحو أحد فروع الموارد البشرية.

ومن ثَم قم بتقديم طلب سحب التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور إلى الموظف المختص.

كما يمكنك إلغاء الاشتراك في الضمان الاجتماعي 1443، من خلال الخطوات التالية إلكترونيًا، كما يلي:

قم بفتح رابط موقع الضمان الاجتماعي المطور.

وبعدها افتح الرسائل الواردة “Inbox”.

وعقب ذلك قم بإلغاء الاشتراك من الرسائل الواردة.

وسوف يتم سؤالك عن الأسباب قم بتوضيحها.

وأخيرًا اضغط بالموافقة والحفظ.

هل يلزم عقد ايجار في الضمان المطور؟

أثناء عمل تسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، يجب عليك في إحدى الخطوات، أن تقوم بملء البينات الخاصة بك، ومن بينها بيانات المسكن الخاص بك، وذلك للتأكد فيما بعد، أنك لا تمتلك أية عقارات أو أملاك باسمك، ولهذا السبب، يجب عليك أن تسجل عنوان المسكن وفقًا لما تم تسجيله، في العنوان الوطني في السعودية، وتسجيل نوع السكن بوصفك “مستأجر”، وبعدها قم بإدخال رقم عقد الإيجار الإلكتروني الخاص بك.