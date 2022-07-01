الموارد البشريه توضح هل الضمان المطور يشمل المتزوجة أم لا وماهي شروط الاستحقاق

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عن نظام الضمان الجديد وأوضحت التعديلات الجديدة التي تمت على الضمان القديم بالمملكة العربية السعودية، والعديد من المستفيدين الآن يريدون معرفة هل يوجد استحقاق أم لا، وسنتحدث اليوم عن هذا الموضوع وهل الضمان المطور يشمل المتزوجة أم لا، وأيضا الشروط الواجب توافرها للاستحقاق.

هل الضمان المطور يشمل المتزوجة

أعلنت وزارة الموارد البشرية أن الضمان المطور يشمل المرأة المتزوجة، وهناك عدة شروط يجب مطابقتها في المرأة المقدمة، لكي تحصل على راتب الضمان، حيث يهدف الضمان المطور أن يشمل فئات أكبر مما كان يشمل الضمان القديم، ولكن يجب أن يستوفي المتقدم جميع الشروط.

شروط حصول المتزوجة على راتب الضمان المطور

توجد مجموعة من الشروط يجب توافرها في المرأة المقدمة للحصول على راتب الضمان الجديد وهي كالتالي:

أن تكون السيدة المتقدمة حاصلة على الجنسية السعودية.

الإقامة بشكل دائم داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

يجب إثبات أن هذه المرأة مقيمة بالسعودية بأي طريقة.

يجب أن يكون دخل المرأة المتزوجة قليل عن الحد المانع للضمان المطور.

يجب أن تكون مهجورة من زوجها أكثر من 90 يوم أي ثلاث شهور وتحضر الشاهدين حتى يثبت هذا.

يجب أن تكون المرأة المتزوجة بعمر الشيخوخة لكي تحصل على الضمان المطور.

يجب عدم امتلاكها أي سجل تجاري بإسمها.

عدم الامتلاك لأي عقارات أو حتى أراضي.

إن كانت السيدة المتزوجة زوجها مدمن فعليها إثبات ما يؤكد هذا الأمر.

إن كلن زوجها مسجون وهي التي تقوم بإعادة أبنائها، فتحصل السيدة المتزوجة على راتب الضمان.

الزوجة السعودية التي تزوجت من رجل غير سعودي، لها الحق في الحصول على الضمان إن كان أبنائها منه متواجدين وهذا الزوج غير قادر على العمل.

راتب الضمان للمتزوجة

يختلف راتب الضمان الذي تحصل عليه المتزوجة وذلك وفقا لعدد أفراد الأسرة، وراتب السيدة المتزوجة من الضمان المطور كالتالي: