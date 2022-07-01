نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط شهادة الدبلوم.. نتيجة الدبلومات الفنية 2022 جميع المدارس تجاري/ صناعي/ زراعي/ فندقي في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط شهادة الدبلوم بمختلف الاقسام هو موقع نتيجة الدبلومات الفنية 2022 جميع المحافظات، والذي يعرف باسم بوابة التعليم الفني وهو الرابط الذي خصصته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لجميع الطلاب من أجل تقديم عدد كبير من الخدمات التعليمية، وتوفير مناهج وشروحات لما يتناوله الطلاب من مواد دراسية طوال العام، بالإضافة إلي مكتبة الكترونية غنية بالكتب والمعلومات، الأمر نفسة في موقع وزارة التربية والتعليم المخصص لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة، هذا ويتيح موقع بوابة التعليم الفني نتيجة الدبلومات الفنيه بجميع اقسامها، حيث ي فى نتيجة دبلوم تجاري، كذلك نتيجة دبلوم صناعي بالاسم، بالإضافة إلي نتيجة دبلوم زراعي برقم الجلوس، واخيرا نتيجة دبلوم فندقي 2022.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 جميع المدارس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 جميع المدارس، يتصدر محركات في شبكة البحث العالمية الالكترونية جوجل، من أجل استخراج نتيجة الدبلوم نظام 3 سنوات اقسام تجاري وصناعي وزراعي وفندقي، وكذلك نتيجة دبلوم 5 سنوات بالاسم ورقم الجلوس جميع الاقسام والتخصصات، إلا أننا حتي الآن لا نزال في حالة ترقب إعلان النتيجة من قبل وزارة التربية والتعليم، والتي أشارت مؤخرا إلي إعلانها بداية الأسبوع القادم قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

موقع بوابة التعليم الفني نتائج الدبلومات 2022

من أجل طلاب الدبلومات تم تخصيص رابط بوابة التعليم الفني، وذلك للحصول علي نتيجة الدبلومات الفنيه 2022 جميع المحافظات خلال الساعات القادمة، وقد صرحت وزارة التربية والتعليم بموعد انعقاد امتحانات الدور الثاني، وهي 30 يوليو المقبل، فيما أكدت الوزارة إعلان نتيجة شهادة الدبلوم مطلع الأسبوع القادم، والخطوات التي توضحها لكم من موقعنا ثقفني تساعدكم في زيارة الرابط الرسمي للنتيجة مباشرة، حتي تحصل على النتيجة فور إعلان اعتمادها، وذلك بعد مراجعتها جيدا وتدقيق الأوراق والدرجات للتأكد من اعطاء كل طالب حقة في الدرجات بالمواد التي ادي الامتحان بها

توجة إلي بوابة التعليم الفني.

سجل بياناتك صحيحة وهي الاسم ونظام الدراسة 3 سنوات/ 5سنوات.

حدد القسم التعليم للطالب.

اختر تخصصك.

سجل رقم الجلوس.

انقر فوق أيقونة عرض النتيجة.

اترك تعليقك في صندوق الوصف، حتي نشير اليكم فور إعلان نتائج الدبلومات.

هذا وقد تمكنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإجراء الامتحانات النهائية للدبلومات الفنية في جميع المدارس خلال العام الحالي، وقد تقدم نحو 830 الف 753 طالب وطالبة علي مستوي الجمهورية من مختلف الأقسام والتخصصات لتلك الامتحانات، وتقوم وزارة التربية والتعليم بتخصيص عدد من المعلمين والمعلمات المتخصصين لإجراء الإجراءات اللازمة من أجل إتمام اعمال التصحيح ورصد الدرجات في الوقت المطلوب.

ترقب نتيجة الدبلومات الفنيه بالاسم ورقم الجلوس

هكذا ونستمر في ترقب إعلان نتيجة الدبلومات الفنيه بالاسم ورقم الجلوس في جميع المدارس، حيث انها ستعلن بداية الأسبوع المقبل حسب تصريحات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفي سياق آخر أعلنت الوزارة إن نسبة النجاح للصم والبكم في نتيجة الدبلومات الفنيه 2022 هي 90%.

من الموكد أن طلاب وطالبات الدبلومات الفنيه يترقبوا النتيجة الان في جميع المحافظات بقلق شديد، إلا أن وزارة التربية والتعليم أكدت إعلان النتيجة لجميع الطلاب خلال الساعات القادمة عبر بوابة التعليم الفني برقم الجلوس، هذا وفق اخر ما تم نشرة من قبل الوزارة بإعلان النتيجة مطلع الأسبوع القادم، وسوف نشير لكم بالتعليقات ونقوم بتحديث هذا التقرير فور إعلان النتيجة رسميا خلال الساعات القادمة.