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عمر شويل - جدة تفاصيل تعديل نظام التقاعد المدني الجديد 1444 ، أصدر مجلس الوزراء السعودي في المملكة العربية السعودية عدد من التعديلات على نظام التقاعد المدني للعام 1444 ه / 2022 م في التأمينات الاجتماعية والذي يتم الاعتماد عليه في صرف المعاشات والحوافز لجميع الموظفين المتقاعدين وسوف نقوم بالتعرف على نظام التقاعد المدني الجديد لعام 1444ه / 2022 م.

نظام التقاعد المدني الجديد

يعد نظام التقاعد المدني الجديد والذي أصدرته الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أن نظام التقاعد المدني والعسكري والذي يعمل على معرفة وتوضيح أمور الإدارة والأموال المتعلقة بمعاشات التقاعد والحقوق الملزمة لجميع المستفيدين والخصومات الشهرية والفحص الطبي والأمور الأخري المتعلقة بالمتقاعدين المدنيين في التأمينات الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية.

تفاصيل تعديل نظام التقاعد المدني الجديد 1444

وافق مجلس الوزراء السعودي على تعديل نظام التقاعد المدني الجديد 1444 ه / 2022 م والصادر بناءا على المرسوم الملكي رقم ( م/41) بتاريخ 29 / 7 / 1393 ه والذي ينص على التعديل بين نظام التقاعد المدني ونظام التقاعد العسكري وتحقيق تبادل المنفعة بين النظامين بالإضافة إلى نظام التأمينات الاجتماعية الذي يعمل على استحقاق الموظف المتقاعد إلى المستحقات المالية من مكافئات أو من تقديم راتب المعاش الشهري المستحق للمتقاعد.

شروط التقاعد المدني في المملكة العربية السعودية 1444

حددت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عدد من الشروط اللازمة والتي يجب أن تتوفر في المتقاعدين المدنيين للحصول على راتب المعاش الشهري من التأمينات الاجتماعية في المملكة من خلال الشروط التالية:

إذا مضى على الموظف في الخدمة (25) عاما كحد أدنى.

الموظف الذي لديه عجز كلي يأخذ المعاش كاملا دون النظر إلى مدة الخدمة التي قضاها في العمل الوظيفي.

الموظف المتوفي يأخذ المعاش كاملا ولا ينظر إلى مدة الخدمة التي قضاها في العمل.

بلوغ المتقعد سن المعاش التقاعدي القانوني دون النظر إلى مدة الخدمة التي قضاها في العمل الوظيفي.

الموظف الذي يتم فصله بناءا على مجلس تأديبي يستحق راتب المعاش التقاعدي بشرط مضي( 15) عاما على خدمته الوظيفية.

حصول الموظف المتوفي أو الذي تم فصله من العمل بسبب عجز كلي على ما يقارب (80 %) من قيمة الراتب الأساسي حين تم فصله من العمل الوظيفي.

طرق التواصل مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

يمكن التواصل مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية من خلال طرق التواصل التالية:

الهاتف المجاني الموحد: (8001243344).

رقم الجوال: (966118087777).

رقم الفاكس: (966112668900).

المقر الرئيسي: الرياض / شارع الملك سعود / جنوب المستشفى العسكري من (8 ) صباحا وحتى( 4 ) عصرا.

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وبذلك نكون قمنا بالتعرف على تفاصيل نظام التقاعد المدني الجديد وأيضا تفاصيل تعديل نظام التقاعد المدني الجديد وكذلك شروط التقاعد المدني الجديد وطرق وكيفية التواصل مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.