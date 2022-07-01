طريقة سحب طلب التقديم الضمان الاجتماعي المطور 1444 عبر hrsd.gov.sa

وزارة الموارد تتيح إمكانية السحب لطلب التقديم إلكترونياً من خلال الموقع التابع لوزارة الموارد، ولذلك فإننا من خلال هذا المقال سنقدم إليكم طريقة سحب طلب التقديم الضمان الاجتماعي المطور 1444 بالإضافة لكثير من المعلومات الأخرى المتعلقة بهذا الأمر، وأيضًا سنوضح حالات إيقاف الضمان الاجتماعي.

طريقة سحب طلب التقديم الضمان الاجتماعي المطور 1444

بإمكان المواطنين أن يقوموا بسحب طلبات التقديم بالضمان المطور، وهذا يتطلب الاتباع لبعض الخطوات التي تسهل عليكم هذا الأمر وهي كالآتي:

تنتقل لموقع وزارة الموارد.

تقوم بتسجيل الدخول من خلال كتابة البيانات من كلمة السر ورقم الهوية.

تضغط بعدها على كلمة تسجيل الدخول وتنقر فوق تفاصيل الطلب.

تختار حذف بيانات التابع وتحدد سبب الحذف.

تضغط فوق التالي وتدخل جميع البيانات التي يتم طلبها.

تقوم بالنقر على إرسال الطلب وتختار الاستعلام عن الطلب.

ستظهر إليك رسالة تؤكد نجاح العملية.

حالات ايقاف الضمان الاجتماعي

إن المادة 23 تفيد بأن هناك حالات يتم سحبها من معاش الضمان، وإليكم هذه الحالات وهي كالآتي:

أولاً إن توفي الشخص المستفيد.

في حال ثبت بأن البيانات الخاصة بالمستفيد هي غير صحيحة.

إن لم يكن الشخص مستوفي للشروط.

عدم التزام المستفيد بالخطط التأهيلية المحددة.

عند التنازل عن معاش الضمان.

التأخر عن التحديث للبيانات بمدة تكون أكثر من شهر تحسب من تاريخ الإبلاغ.

الإقامة بداخل مراكز العلاج بشكل دائم.

خطوات تقديم طلب اعتراض على الضمان المطور

بإمكان الشخص أن يقدم طلب للاعتراض على راتب الضمان لمدة لا تكون أكثر من شهر من وقت التقديم للطلب، وهذا يكون من خلال اتباع الخطوات اللازمة وهي كالآتي:

تذهب لصفحة تقديم الاعتراض.

تسجل الدخول من خلال كتابة كلمة السر ورقم الهوية.

تدخل رمز التحقق.

تضغط على خانة تسجيل الدخول.

ثم من القائمة الرئيسية تضغط على طلبات.

تختار رمز العين المتواجد تحت الطلب.

ستظهر حالة الاستحقاق للشخص.

تضغط على إرفاق.

ترفق جميع المستندات الثبوتية.

تنتظر أن يأتي اليك الرد من الجهات المختصة.

الاستعلام عن الحالة بالضمان المطور

بإمكانك أن تقوم بالاستعلام عن الحالة الخاصة باستحقاق الضمان المطور، وإليكم طريقة الاستعلام وهي كالآتي: