ألمانيا وفرنسا تبحثان قضايا أوروبية وملفات دولية الإثنين المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبيستريت، اليوم الجمعة، أن المستشار الألمانى أولاف شولتز سيزور فرنسا يوم الإثنين المقبل وسيلتقى فى باريس بالرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.





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