وزير داخلية النمسا: 21 ألف طلب لجوء إلى فيينا فى 5 أشهر

وقال وزير الداخلية النمساوى فى تصريحات له اليوم، إن الزيادة جاءت رغم تشديد الضوابط على الحدود، حيث يخدع المهربون اللاجئين بإدعاء أن الحدود فى أوروبا مفتوحة بسبب الحرب فى أوكرانيا.
وأضاف الوزير أنه نتيجة خداع المهربين ،فإن المزيد والمزيد من الناس من البلدان الذين ليس لديهم أى فرصة تقريبًا للجوء سوف يشقون طريقهم إلى أوروبا ، موضحا أن هناك نموا كبيرا فى عدد القادمين من تونس وباكستان والهند وتركيا.
وأكد كارنر أنه فى الأشهر الخمسة الأولى تم القبض على 270 مهربًا فى النمسا (بزيادة 30 بالمائة)، لافتا إلى عمل الوزارة على منع زيادة الهجرة غير الشرعية بحزمة مشددة من الإجراءات تشمل حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبى وزيادة التعاون مع المجر ودول غرب البلقان وتشديد الضوابط على الحدود النمساوية.
وقال كارنر إنه إذا تم تفعيل هذه الإجراءات المختلفة معًا يمكننا تحقيق النجاح فى مكافحة تهريب الأشخاص والهجرة غير الشرعية".
وأشار وزير الداخلية النمساوى إلى أن الاتحاد الاوروبى يدرس تطبيق تجربة بريطانيا فى الترحيل لدولة ثالثة رغم أن هذا "غير ممكن قانونيًا فى الاتحاد الأوروبى".
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