الزراعة العراقية: 55‎% من مساحة أراضى البلاد مهددة بالتصحر

جدة - نرمين السيد - وقالت مدير عام دائرة الغابات ومكافحة التصحر فى وزارة الزراعة راوية مزعل فى تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية "إن القطاع الزراعى بشقيه النباتى والحيوانى يعتمد على الماء باعتباره العامل المحدد الرئيس للعمليات الزراعية وزيادة الإنتاج"، لافتة إلى أن انحسار الأمطار للموسم الشتوى 2021، وانخفاض إطلاقات المياه من دول المنبع أدى إلى تقليل الخطة الزراعية وبالتالى تصحر هذه الأراضى بسبب انعدام إنتاجيتها.

وأضافت مزعل، أن مساحة الأراضى المتصحرة تبلغ ما يقارب 27 مليون دونم أى ما يعادل تقريبا 15‎% من مساحة البلد"، محذرة من أن ما يقارب 55‎% من مساحة العراق تعد أراضى مهددة بالتصحر.

وحول خسارة الأراضى الزراعية، قالت مزعل، إن "ذلك يعتمد على الخطة الزراعية، والمساحات التى تخرج من الخطة تكون بسبب قلة الحصص المائية ولا يمكن تحديدها دون انتهاء الموسم الصيفى".