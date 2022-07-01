مفوضة حقوق الإنسان: وضع النساء فى أفغانستان مستمر فى التدهور

جدة - نرمين السيد - قالت ميشسل باشليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن وضع النساء والفتيات فى افغانستان مستمر فى التدهور، إذ يؤثر الجوع وانعدام الأمن الغذائى على أكثر من 90% من الأسر التى تعيلها نساء كما تزايد العنف المنزلى والتحرش والاعتداء على المدافعات عن حقوق الإنسان.





وأكدت باشليه فى كلمة أمام جلسة المناقشة العاجلة التى عقدها مجلس حقوق الإنسان فى جنيف حول وضع النساء والفتيات فى أفغانستان أن النساء والفتيات يعانين من التراجع الأكثر أهمية وسرعة فى التمتع بحقوقهن فى جميع المجالات منذ عقود وذلك منذ استولت طالبان على السلطة، محذرة من أن مستقبلهن سيكون أكثر قتامة ما لم يتغير شىء بسرعة.

وأشارت المفوضة السامية إلى أنه بالرغم من تأكيدات سلطات الأمر الواقع فى أفغانستان من أنها ستفى بالتزاماتها فى مجال حقوق الإنسان بقدر ما تتوافق مع الشريعة الإسلامية إلا أن هناك إقصاء تدريجيا للنساء والفتيات من المجال العام واضطهادهن المؤسسى والمنهجى.

وشددت على أن طالبان بصفتها سلطة فعلية تمارس سيطرة فعالة فإنهم المسؤولون الرئيسيون عن الالتزامات القانونية لأفغانستان بموجب المعاهدات الدولية بما فى ذلك الالتزام بالقضاء على التمييز ضد المرأة وضمان حق المرأة فى المشاركة على قدم المساواة فى الحياة المدنية والعامة بما فى ذلك السياسة ومنتديات صنع القرار.

ودعت المفوضة السامية إلى الاستجابة لدعوات النساء الأفغانيات العاجلة بالانخراط فى حوار مباشر مع سلطات الأمر الواقع، كما حثت طالبان على تحديد موعد ثابت لافتتاح المدارس الثانوية للفتيات وضمان جودة التعليم دون تمييز وتوفير الموارد للمعلمين.