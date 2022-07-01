عاجل- الصحة العالمية تتحدث عن أزمة فى القرن الإفريقى

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة صوفى مايس خبيرة منظمة الصحة العالمية ومديرة الحوادث للمنظمة فى منطقة القرن الإفريقى، إن أزمة صحية تلوح بقوة فى الأفق فى هذه المنطقة ة، مشيرة إلى أن المنظمة الدولية تكثف استجابتها فى المنطقة حيث يؤدى انعدام الأمن الغذائى الحاد إلى زيادة المخاطر الصحية.





ونوهت مايس - فى مؤتمر صحفى عبر الفيديو اليوم الجمعة فى جنيف - إلى أن هناك مشكلتين كبيرتين فى القرن الإفريقى تتمثلان فى تزايد المخاطر الصحية وكذلك الوصول إلى الرعاية الصحية الآخذة فى التناقص. ولفتت إلى أن المنظمة صنفت الوضع على أنه حالة طوارئ من الدرجة 3 (أعلى درجة) فى النظام الداخلى، موضحة أنه تم إطلاق مبلغ 5ر16 مليون دولار لبدء عمليات الاستجابة فى القرن الإفريقى.

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