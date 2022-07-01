فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة في الأقصىأدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين اليوم، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم تضييقات العدو الصهيوني وقيوده.

ونقلت وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، القول: إن 55 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى اليوم.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن ساحات المسجد الأقصى شهدت توافد عشرات آلاف المصلين إليها منذ الصباح، وسط تواجد مكثّف لقوات الاحتلال عند أبواب الأقصى وأبواب البلدة القديمة، والتي ضيّقت على المصلين من خلال تفتيشهم وتفتيش هوياتهم أو احتجازها.

وأضافت المصادر: إن قوات الاحتلال المتمركزة أمام باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى، اعتدت على المصلين بالهراوات أثناء دخولهم للصلاة، ما أدى لاندلاع مناوشات.