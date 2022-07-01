نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر education.gov رابط الاستعلام عن نتائج كونكور موريتانيا 2022 مسابقة دخول السنة الاولى الإعدادية موريباك موقع وزارة التهذيب الوطني والإصلاح التعليمي في المقال التالي
رابط الاستعلام عن نتائج كونكور موريتانيا 2022 يتطلع عدد كبير من الطلاب في جميع أنحاء دولة موريتانيا بشكل عام في هذا التوقيت الاستعلام عن نتيجة كونكور نتائج دخول السنة الأولى الإعدادية 2022، وذلك لكي يتم الاطمئنان على النتائج التي حصل عليها الطلاب تمهيدا لبداية العام الدراسي الجديد، نتائج المسابقات في موريتانيا 2022 وذلك بالتزامن مع إعلان وزارة التربية الوطنية في موريتانيا رسميا عن نتائج مسابقة دخول السنة الأولى من التعليم الإعدادي، وذلك بناء على لوائح كونكورس أرقام كونكور والتي يتم طرحها لجميع الطلاب عبر موقع موريباك 2022، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية استخراج النتيجة بسهولة من خلال المعلومات الخاصة بالطالب موريباك نتائج كونكور 2022 في موريتانيا .
الاستعلام عن نتيجة كونكور نتائج دخول السنة الاولى الإعدادية
mauribac.com موقع موريباك نتائج كونكور 2022 رابط استعلام نتيجة مسابقة دخول السنة الأولى إعدادية وزارة التهذيب الوطني ووالإصلاح التعليمي. نتائج كونكور 2022 وقد جاء إعلان النتائج الخاصة بدخول الشهادة الإعدادية لجميع الطلاب في كافة المحافظات في موريتانيا بشكل عام بعد طول انتظار من جانب الطلاب وكذلك أولياء الأمور، حيث تأخر إصدار النتائج على الموقع الرسمي لوزارة الانضباط الوطني والإصلاح التربوي خلال الفترة الأخيرة والتي قد أكدت أن الوزارة تعمل على الانتهاء من كافة أعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب، وقد أشارت إلى أنه قد تم اليوم تحميله رسميًا على موقع الوزارة، وأكدت أنه يمكن لجميع الطلاب الحصول على النتيجة إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي المفعل مباشرة، وذلك من خلال البيانات التي يتطلبها الموقع.
رابط الاستعلام عن نتائج كونكور موريتانيا 2022
نتائج كونكور في موريتانيا 2021 حيث يمكن الاستعلام بسهولة عن نتائج مسابقة دخول السنة الأولى الإعدادية 2022، في جميع أنحاء دولة موريتانيا بشكلٍ عام، وذلك من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.
- في البداية يتم تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التهذيب الوطني والإصلاح التعليمي مباشرة.
- ومن ثم يقوم بعد ذلك الطالب بتحديد الولاية التي ينتمي إليها.
- ومن ثم بعد ذلك يقوم بتحديد اسم الحي الذي ينتمي إليه الطالب، ومن ثم ادخال كافة البيانات الاساسية المطلوبة بشكل صحيح.
- ومن ثم يتم اختيار المدرسة التي يدرس فيها الطالب.
- ثم يتم النقر مباشرة على أيقونة البحث ومن ثم سوف يتعرف الطالب على نتيجة قوائم Concore 2022 الخاصة بالمرشحين.
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