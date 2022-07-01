أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عبر موقعها الرسمي أنه قد تم الانتهاء بالفعل من أعمال تصحيح أوراق الاختبارات الخاصة بطلاب الصف الثالث المتوسط، وكذلك تم الانتهاء من رصد الدرجات التي يستحقها كل طالب ولم يبقى سوف اعتماد النتيجة من خلال الوزارة وعقب اعتمادها سوف يتم رفعها على الموقع الإلكتروني استظهار نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول نهاية العام حسب الرقم الامتحاني عبر موقع epedu.gov.iq وذلك تيسيرا على الطلاب الحصول على نتائجهم بكل سهولة وإليكم تفاصيل استخراج النتيجة.

استظهار نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول نهاية العام

قد أشارت وزارة التربية العراقية عبر موقعها الرسمي إلى أنسوف يتم رفع كافة نتائج الولايات العراقية الخاصة بطلاب الصف الثالث المتوسط 2022 دور أول عقب الانتهاء من عملية التصحيح ورصد الدرجات واعتماد النتيجة، كما يمكن الاستعلام عن طريق الدخول إلى موقع استظهار نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول نهاية العام حسب الرقم الامتحاني عبر موقع epedu.gov.iq وإدخال الرقم الامتحاني الخاصة بكل طالب، وتلك هي الطريقة الوحيدة التي يمكن أن يحصل من خلالها كل طالب أو طالبة أو ولي أمر على النتيجة والقيام بطباعتها إلكترونيا.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط الدور الاول 2022 بالعراق

أولا: الذهاب إلى محرك البحث جوجل.

ثانيا: الذهاب إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية استظهار نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول نهاية العام حسب الرقم الامتحاني عبر موقع gov.iq.

ثالثا: قم بعد ذلك بتسجيل الدخول عن طريق ادخال الحساب الشخصي لولي أمر الطالب.

رابعا: وبعد فتح الموقع امامك قم باختيار نتائج الصف الثالث المتوسط.

خامسا: ثم قم بتحديد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب والتي أدى فيها عملية الاختبار.

سادسا: ثم قم بعد ذلك بإدخال بيانات الطالب والتي تتضمن اسم الطالب والرقم الامتحاني الخاص به.

سابعا: ثم بعد ذلك قم بالنقر على زر “الاستعلام”.

ثامنا: انتظر قليلا سوف يعرض الموقع أمامك نتيجة الطالب وظهور درجات كل مادة على حدي وفي النهاية سوف تجد المجموع النهائي لكافة المواد الدراسية.

تاسعا: وسوف تظهر امامك رسالة بنجاح الطالب أو رسوبه في اختبار الصف الثالث المتوسط 2022.

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أن عقب انتهاء كافة طلاب الصف الثالث المتوسط بكافة الولايات العراقية تم الشروع في أعمال التصحيح الخاصة بأوراق الاختبارات الخاصة بالطلاب والتي تم البدء بها وفقا للخطة التي وردت إلى كافة مدن الولايات العراقية من وزارة التربية والتعليم على أن يتم مراعاة الدقة في التصحيح وإعطاء كل طالب حقه في الدرجات.