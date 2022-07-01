رابط استخراج نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول الفصل الدراسي الثاني عبر موقع epedu.gov.iq وزارة التربية العراقية

أصبح أولياء الأمور في حالة من الترقب الشديد لإعلان نتائج الصف الثالث المتوسط بالولايات العراقية للعام الدراسي 2022 وخاصة في ظل انتشار الكثير من المواقع الإلكترونية الخاطئة التي تنشر أخبار كاذبة عن إعلان النتيجة، ولهذا نوهت وزارة التربية والتعليم بالولايات العراقية أن يجب الحذر من مثل هذه المواقع والحصول على نتيجة الطلاب من خلال موقع الوزارة الرسمي الذي سوف تقوم وزارة التربية والتعليم العراق بالإعلان عن النتيجة من خلاله وذلك عن طريق إدخال اسم الطالب رباعيا وتسجيل الرقم الامتحاني الخاص به.

رابط استخراج نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول

هناك الكثير من الشائعات التي انتشرت عبر المواقع الإلكترونية الخاطئة والتي تفيد بأنه سوف يتم تأخير إعلان النتائج على مستوى كافة مدن ومحافظات العراق، ولذلك قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالتنبيه على أولياء الأمور والطلاب بعدم الانصياع وراء هذه المنشورات الخاطئة وأن النتيجة سوف يتم الإعلان عنها عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية فور الانتهاء من تصحيح الاختبارات ورصد الدرجات واعتمادها، وهذا كله سوف يتم في غضون ساعات قليلة حيث سيتم الانتهاء بالفعل من تصحيح الاختبارات ورصد الدرجات ولا يبقى سوى اعتماد النتيجة وسوف يتم عرض النتيجة وجعلها متاحة للجميع على موقع الوزارة الرسمي ولهذا لا داعي للقلق والتوتر.

طريقة الحصول على نتيجة الصف الثالث المتوسط دور أول بالولايات العراقية

تصدرت أخبار نتيجة الصف الثالث المتوسط بالعراق محرك البحث جوجل ولهذا سوف نعرض الطريقة الصحيحة للحصول على النتيجة بخطوات سهلة وغير معقدة والتي هي على النحو التالي:

أولا: الذهاب إلى موقع البحث جوجل.

ثانيا: اكتب في خانة البحث وزارة التربية العراقية.

ثالثا: قم بتسجيل الدخول إلى الموقع عن طريق بيانات العضوية للتسجيل على المنصة وإن لم يكن لديك عضوية على المنصة قم بالنقر على اختيار إنشاء حساب جديد قم بإدخال البيانات المطلوبة منك لاستكمال إعداد الحساب الخاص بك.

رابعا: ثم بعد ذلك قم على اختيار نتائج الثالث المتوسط وادخل بيانات الطالب والتي تتضمن الاسم رباعيا والرقم الامتحاني الخاص به وكذلك المحافظة التي ينتمي إليها.

خامسا: وفي النهاية انقر على زر الاستعلام سوف يعرض الموقع أمامك كافة التفاصيل الخاصة بنتيجة الطالب ودرجاته في كل مادة ومجموعة، كما يمكنك اختيار خدمة طباعة النتيجة.

إن الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول الفصل الدراسي الثاني أمر يهم عدد هائل من الطلاب والطالبات في شتى الولايات العراقية، ومن الجدير بالذكر أن الطلاب يقوموا بالاستعلام عن النتائج من خلال موقع وزارة التربية العراقية، وذلك عن طريق الرقم الامتحاني الخاص بهم، وبخطوات سهلة ويسيرة في وقت قليل للغاية عندما تعتمد النتائج.