نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هُنا نتيجتك” nategafany.emis.gov.eg رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول “صناعي/زراعي/ صناعي” برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2022، يواصل الآلاف من الطلاب والطالبات في الدبلومات الفنية البحث عن نتيجة شهادة إتمام الدبلومات الفنية ( الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي)، بعد التصريحات للمسئولين في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، التي أكدوا انتهاء أعمال الرصد وتقدير الدرجات بامتحانات الشهادة الفنية، والبدء في تجميع النتائج النهائية والدرجات للطلاب تمهيدًا لإعلان نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2022 الأسبوع المقبل فور إعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التعليم المصري وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات عن nategafany.emis.gov.eg رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول “صناعي/زراعي/ صناعي” برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني وموعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول

أدي طلاب الصف الثالث الثانوي الفني، امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الجارى، خلال الشهر الماضي في جميع اللجان علي مستوي الجمهورية، حيث بلغ عدد الطلاب نحو 830 ألفًا و753 طالبا وطالبة بجميع النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي – تعليم وتدريب مزدوج)، بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، في حوالي 3080 لجنة امتحانية خصصتها وزارة التربية والتعليم الفني لامتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول 2022، وحيث عقدت الإمتحانات وسط تطبيق كامل للإجراءات الإحترازية المشددة تزامنصا مع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول

وكشفت مصادر مطلعة في وازرة التربية والتعليم الفني، إنه سيتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية” صناعي وتجاري وزراعي وفندقي”، خلال الأسبوع المقبل فور الإنتهاء من أعمال التصحيح والتدقيق في كافة اللجان علي مستوي الجمهورية وإعتماد وزير التعليم للنتيجة الرسمية فور العرض عليه وإعلان أسماء الطلاب الأوائل علي مستوي الدبلومات الفنية الدور الأول 2022.

رابط الإستعلام نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول

وإليكم أبنائنا الطلاب في مرحلة الدبلومات الفنية، خطوات الإستعلام عن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول والتي يبحث عنها الطلاب في الصف الثالث الثانوي الفني الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي من خلال إتباع الخطوات التالية لمعرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول بكل سهولة ويسر وهي كالتالي:

أولًا: تسجيل الدخول على رابط بوابة التعليم الفني.

ثانيًا: ثم الضغط على زر الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 .

ثالثًا: ثم اختار الشعبة الخاصة بك سواء «صناعي- زراعي- فندقي- تجاري».

رابعًا: ويمكنك تحديد المحافظة التي تقيم بها.

خامسًا: كما يمكن أدخل بيانات المدرسة المقيد بها والإدارة التعليمية.

سادسًا: ثم أدخل بياناتك الشخصية المطلوبة.

سابعًا: ثم إضافة رقم الجلوس.

ثامنًا: الضغط على زر استعلام.