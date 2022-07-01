HERE موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2021 كل المحافظات العراقية برقم الامتحاني من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2021 كل المحافظات العراقية برقم الامتحاني نوافيكم به الان حيث عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات يرغبون فى اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي من خلالها سيتمكن الطلاب والطالبات من الالتحاق التي تم قبول الطلاب فيها على شكل نستعرضه ونتابعها مع حضراتكم الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2021

موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2021 الان نقدمه أمام حضراتكم بعد ان تم الاعلان بشكل مؤخر على استقبال طلبات نحو 35 ألف طالب وطالبة فى كل المحافظات العراقية، على ان تشهد بشكل مؤخر عمليات بحث جوجل تصدر كبير وراء التعرف على نتائج القبول الموازي بعد ان تم الاعلان من قبل وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي العراقية عن قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة فى كل الاقسام التي جاءت أمام الطلاب والطالبات على ان يتم الاعلان عن بدء عمليات نشر نتائج الطلاب على صورة الكترونية أمام جميع الطلاب والطالبات على نحو نبدأ الان فى استعراضه من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز من خلال الفقرة التالية من تلك المقال الآن

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

الان نرصد ونتابع طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بشكل وبصورة الكترونية فى كل المحافظات العراقية الآن على نحو خطوات جاءت على الشكل التالي:-

فى البداية على الطالب الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي من داخل ايقونة خدمة نتائج الطلاب

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي من خلال تدوين اسم الطالب بالايقونة المخصصة رقم الامتحاني

النقر على ايقونة استعلام

شروط القبول الموازي بالعراق

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية..

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

١_ كلية طب بغداد : 99

٢_ كلية طب الكندي : 98.8

٣_ كلية طب المستنصرية : 98.50

٤_ كلية طب النهرين : 98.67

٥_ كلية طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ كلية طب الزهراء : 97.93

٧_ كلية طب الموصل : 98.33

٨_ كلية طب الكوفة : 98.33

٩_ كلية طب تكريت : 98.17

١٠_ كلية طب القادسية : 98.33

١١_ كلية طب الانبار : 98.17

١٢_ كلية طب العراقية : 98.3

١٤_ كلية طب حمورابي : 98.33

١٥_ كلية طب ديالى : 98.50

١٦_ كلية طب كربلاء : 98.35

١٧_ كلية طب ذي قار : 98.67

١٨_ كلية طب كركوك : 98.50

١٩_ كلية طب واسط : 98.64

٢٠_ طب ميسان : 98.17

٢١_ طب المثنى : 98.17

٢٢_ طب الفلوجة : 98.22

٢٣_ طب نينوى : 98.

مصاريف الجامعات العراقية