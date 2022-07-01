سفير الصين بألمانيا يحذر الغرب من مسار تصادمى

جدة - نرمين السيد - و على هامش "يوم الشركات العائلية الألمانية" فى برلين، اليوم الجمعة، قال وو كين، إن الانعزال لدوافع سياسية ولضغط سياسى، يؤدى إلى زيادة الاضطراب والشك، موضحًا أنه لن يكون فى مصلحة الاقتصاد الألمانى.

وقال السفير إنه يجب الحيلولة دون الارتداد عن العولمة، مضيفًا أنه من الصعب عليه تصور أنه بإمكان ألمانيا فى ضوء سوق عالمية ضخمة أن تقرر التعامل فقط مع حوالى 40 دولة غربية ذات أنظمة اجتماعية مماثلة.

وأشار السفير الصينى إلى أنه يمكن للتعاون التجارى والاقتصادى أن يربط بين البلدان ذات الأنظمة والثقافات المختلفة، ويقربها من بعضها البعض.