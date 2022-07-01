ضيوف الرحمن يؤدون أول صلاة جمعة من شهر ذى الحجة بالمسجد الحرام (صور)

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى جندت 400 موظف لاستقبال قاصدى بيت الله الحرام، وتوجيههم إلى صحن المطاف والمصليات المخصصة، وتنظيم الدخول والخروج من المسجد الحرام وإليه، وتحديد مسارات ذوى الاحتياجات الخاصة.

كما قامت الرئاسة بغسل المسجد الحرام وتعقيمه وتطهيره، حيث خصصت الرئاسة عدة فرق موزعة فى جميع جنبات المسجد الحرام للغسيل والتعقيم والتطهير عبر أكثر من 4000 عامل وعاملة وأكثر من 130 ألف لتر من المطهرات.

وقامت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى بتوزيع عبوات من ماء زمزم، بالإضافة إلى 25 ألف حافظة، وتوفير 516 مشربية، كما جهزت أكثر من 5000 عربة عادية و 1800 عربة كهربائية لخدمة محتاجيها من حجاج بيت الله الحرام، كما وفرت الرئاسة المصاحف والأرفف المخصصة لها، وتراجم معانى كلمات القرآن الكريم ومصاحف برايل والتفاسير الميسرة.