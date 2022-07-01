شؤون الأسرى الفلسطينية: الاحتلال أصدر 153 قرار اعتقال إدارى خلال يونيو

جدة - نرمين السيد - قالت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم الجمعة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلى أصدرت خلال شهر يونيو الماضى 153 قرار اعتقال إدارى، بينها 58 قرارًا بحق معتقلين جُدد، و95 قرار تجديد وتمديد.





وأضافت الهيئة - فى بيان صحفى - أن هذا يدلل على استمرار حكومة الاحتلال فى استخدام هذه السياسة المبنية على العقاب الجماعى لعموم الشعب الفلسطينى.

والاعتقال الإدارى هو اعتقال دون تهمة أو مُحاكمة، ودون السماح للمُعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، فى خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولى الإنسانى، لتكون إسرائيل هى الجهة الوحيدة فى العالم التى تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مُطلقًا، فلا يعرف المُعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبًا ما يتعرض المعتقل الإدارى لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة.