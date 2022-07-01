وأضافت الهيئة - فى بيان صحفى - أن هذا يدلل على استمرار حكومة الاحتلال فى استخدام هذه السياسة المبنية على العقاب الجماعى لعموم الشعب الفلسطينى.
والاعتقال الإدارى هو اعتقال دون تهمة أو مُحاكمة، ودون السماح للمُعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، فى خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولى الإنسانى، لتكون إسرائيل هى الجهة الوحيدة فى العالم التى تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مُطلقًا، فلا يعرف المُعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبًا ما يتعرض المعتقل الإدارى لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شؤون الأسرى الفلسطينية: الاحتلال أصدر 153 قرار اعتقال إدارى خلال يونيو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.