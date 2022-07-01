وزيرتا خارجية بريطانيا وفرنسا تبحثان زيادة المساعدات لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان على موقع الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، أن تروس أشارت إلى الحاجة إلى تعاون وثيق مع فرنسا لتعزيز حلف شمال الأطلسى (الناتو).

وأكدت الوزيرتان على أن قمم مجموعة السبع وحلف الناتو، أظهرت أن المملكة المتحدة وفرنسا متحدتان فى ردهما على حرب روسيا ضد أوكرانيا، واتفقتا على البناء على نتائج القمم للحفاظ على الوحدة الدولية، فى دعم نضال أوكرانيا من أجل الحرية وتقرير المصير.

وناقشت الوزيرتان أهمية زيادة المساعدة لأوكرانيا لعكس مسار التقدم الروسى، كما تحدثتا عن التعاون بشأن العقوبات لتقويض آلة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الحربية وضرورة قيام العالم الحر بمواجهة التهديدات من أمثال روسيا والصين من خلال تعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية - على حد وصف البيان.

وبحثتا العلاقات بين الدولتين واتفقتا على المضى قدما فى العمل على تعميق التعاون على النحو الذى اتفق عليه زعيمى البلدين، خلال مناقشتهما الأخيرة، بما فى ذلك الاستعدادات للقمة البريطانية-الفرنسية.