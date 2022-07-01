فنلندا تمدد دورة سفنها البحرية القديمة بعد تأجيل استلام الجديدة لـ 2029

جدة - نرمين السيد - ونقلت الشبكة عن لورى بورانين مسؤول بوزارة الدفاع ومدير برنامج المشاريع الاستراتيجية بالوزارة قوله إن بناء أربع سفن حربية تابعة للبحرية الفنلندية ستتأخر لمدة تصل إلى عام ونصف، ما يؤخر اكتمال الأسطول حتى عام 2029 على الأقل.

وأوضح أن البحرية كانت قد طلبت أربع طرادات متعددة الأدوار بتكلفة حوالى 1.3 مليار يورو من حوض بناء السفن فى راوما.

وأضاف أن التأخير كان فى المقام الأول نتيجة لصعوبة حوض بناء السفن فى تصميم السفن.

وكان بورانين قد أعرب عن قلقه إزاء التأخيرات فى عملية تصميم السفن الحربية فى نوفمبر الماضى، ومع ذلك، أفيد فى ذلك الوقت أنه على الرغم من عقبة التصميم، سيتم الانتهاء من الأسطول بأكمله بحلول عام 2028.

وتعتبر روما للإنشاءات البحرية (RMC)، شركة فنلندية لبناء السفن ومقرها فى راوما بفنلندا حيث تنتج عبارات سيارات، كاسحات جليد وسفن بحرية.

يأتى هذا بعدما اتفق قادة حلف شمال الأطلسى، أمس الأول الأربعاء، على دعوة فنلندا والسويد رسميا للانضمام إلى الحلف، بعدما أبرمت تركيا اتفاقا مع الدولتين الاسكندنافيتين لرفع اعتراضها على عضويتيهما.

وقال بيان صادر عن قمة التحالف التى عقد فى العاصمة الإسبانية مدريد: "قررنا دعوة فنلندا والسويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسى ووافقنا على توقيع بروتوكولات الانضمام".

وجاء فى البيان "ضم فنلندا والسويد سيجعل (الحلفاء) أكثر أمنا، وسيزيد من قوة حلف شمال الأطلسى وسيزيد من أمن منطقة أوروبا والأطلسى" مضيفا أن الحلف وافق أيضا على مفهوم استراتيجى جديد".

ومن جانبه قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إن بلاده "لن تنزعج" إذا انضمت السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسى "الناتو"، لكنه حذر من أنها سترد على أى "تهديدات".