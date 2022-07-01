قلق متصاعد فى بيونج يانج.. كوريا الجنوبية تتجه لشراء مقاتلات أمريكية

جدة - نرمين السيد - أعربت كوريا الجنوبية عن رغبتها فى شراء 20 مقاتلة أميركية إضافية من طراز F-35 Lightning II، الشبحية التى يطلق عليها مقاتلة "البرق الصاعق"، فى إطار سعيها لمواجهة التهديدات النووية والصاروخية من جارتها الشمالية.





وعززت لجنة الدفاع الفرعية التابعة لحكومة سول مقترحا لشراء المزيد من مقاتلات "البرق الصاعق" الشبحية، التى تنتجها شركة "لوكهيد مارتين" الأمريكية، وهو ما أكدته "إدارة برنامج التوريدات الدفاعية" DAPA الكورية الجنوبية فى تصريحات خاصة أدلت بها لمجلة "جينز" العسكرية البريطانية، لافتة إلى أن المقترح قيد الطرح فى الوقت الراهن ولم تدل بمزيد من التفاصيل.

كانت وسائل إعلام كورية جنوبية أفادت قبل يومين أن الخطة (لشراء المقاتلات الجديدة) لاقت قبولا فى التاسع من يونيو الماضى عن طريق "لجنة مشروع الترويج الدفاعى"، مشيرة إلى أن خطة الشراء الثانية يتوقع أن تبلغ قيمتها 9ر3 تريليون وون كورى جنوبى بما يعادل نحو 3 مليارات دولار أمريكى.

وتتطابق أنباء عملية الشراء المحتملة للمقاتلات الأمريكية الجديدة مع ما سبق وأعلنته حكومة سول فى مرات عدة عن رغبتها فى الحصول على 20 مقاتلة إضافية.

غير أن قانون الموازنة التكميلية، الذى وافق عليه البرلمان الكورى الجنوبى وأقره فى مايو الماضى، قلص موازنة الدفاع عن العام المالى 2022 بأكثر من 1.5 تريليون وون (بما يعادل حوالى 2ر1 مليار دولار). وكان الخفض الأكبر قد تعرضت له موازنة شراء المقاتلات الحربية، التى تقلصت بنحو 6ر222 مليار وون (الدولار يساوى حوالى 1300 وون كورى جنوبى).

ورغم تخفيض مخصصات الموازنة الدفاعية بوجه عام، رجحت مجلة "جينز" أن يحصل برنامج شراء مقاتلات "إف-35" على إعفاء من قيود الموازنة، لما يمثله من أهمية بالغة بالنسبة لكوريا الجنوبية، على حد تكهنها.

وجاء مقترح الشراء للمقاتلات العشرين الإضافية بعد شهور من تأكيد وزارة الدفاع الوطنى الكورية الجنوبية دخول مقاتلات "إف-35" الشبحية الأميركية الـ40 التى اشترتهم البلاد الخدمة بأكملها فى سلاح الجو الكورى اعتبارا من 28 مارس الماضى.

وحسب "وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "الرسمية (يونهاب)، فمن المرجح أن يعرض المقترح على اللجنة بصورته الكاملة فى 13 يوليو الجارى.

كانت "إدارة برنامج التوريدات الدفاعية" DAPA الكورية الجنوبية، أفادت فى تصريحاتها لمجلة "جينز"، أنها سوف تقوم بإجراء دراسة جدوى بشأن عملية الشراء.